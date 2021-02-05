Son Yaz canlı izle FOX TV! Son yaz 6. yeni bölümde neler olacak? Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz 5. son bölüm full izle!

Son Yaz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekiyor. Bu akşam FOX TV'de 6. bölümüyle ekranlara gelecek Son Yaz dizisini canlı izlemek için yazımızdaki linkten yararlanabilirsiniz. Son yaz 6. yeni bölümde neler olacak? Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz 5. son bölüm full izle!

Son Yaz dizisi geçen hafta ekranlara gelen 5. bölümünün ardından yeni bölümü merak edilmeye başlandı. Bu akşam 6. bölümüyle FOX TV'de ekranlara gelecek olan dizinin fragmanı ve yeni bölümü merak ediliyor. Son Yaz yeni bölümü canlı olarak izlemek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz. Peki, Son yaz 6. yeni bölümde neler olacak? Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz 5. son bölüm full izle!

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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Canan, Akgün'ün gerçek kimliğini öğrenmiştir ve Selim'e çok kızgındır. Selim ve Akgün'ün gitmesini talep eden Canan, onlar gidene kadar çocuklarla beraber Emel'lere yerleşir. Selim, bir yandan Canan'ın boşanmak için tekrar harekete geçmesi, diğer yandan yaptığı operasyonun başarısız olması yüzünden çok gergindir. Selim başarısız operasyonu tersine çevirmek için baskın yaptığı uyuşturucunun peşine düşer, Akgün'ün de yardımını ister.Akgün ise Soner'in sıkıştırmasıyla Latif'in yerini öğrenmek ve Selim'in olanları ortaya çıkarmasını engellemek zorundadır. Yağmur, Akgün'ün kendisini öpmeye kalkmasını aklından çıkarmaya çalışırken aynı zamanda Akgün'den uzak durmaya çalışır.Ama Altay'ın annesinin kararından sonra kötü etkilenip ortadan kaybolması onu, yeniden Akgün'le yan yana getirir.

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Akgün, Selim ve annesinin fotoğrafını görmüştür. Selim'e annesini tanıyıp tanımadığını sorduğunda Selim'in gerçekleri gizlemesi, Akgün'ün dünyasını başına yıkar. Akgün'ün öfkesi patlayacak yer ararken, Yağmur, Akgün'ün ani değişimini fark eder ve neler olduğunu öğrenmek ister. Yağmur'un Akgün'ün üzerine gitmesi ikisinin ilişkisini başka bir noktaya taşıyacaktır.

Selim, hem çocuklarla hem de Canan'la arasını düzeltmektedir. Ailesini geri kazanmaya hiç olmadığı kadar yakındır artık… Bu sırada Fatih, Yağmur'a, Selim'in onu tehdit ettiğini duyurur ve Yağmur, babasına annesine gerçeği söylemesi için bir şans verir. Selim, Canan'ı yeniden kaybetmeyi göze alamaz. Bu sırada ortaya çıkan gerçek her şeyi tepetaklak edecektir.