Son Yaz 4. bölüm fragmanı izle! Son Yaz 3. bölüm full izle! FOX Tv Son Yaz yeni bölüm fragmanında neler olacak?

Son Yaz 4. bölüm fragmanı araştırmaları hız kazandı. Son Yaz son bölümü izleyenler yeni bölüm fragmanını araştırıyor.15 Ocak 2021 Cuma yayınlanacak olan Son Yaz 4. yeni bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı mı?...

SON YAZ 4. BÖLÜM FRAGMANI

Son Yaz dizisi 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

SON YAZ 3.BÖLÜM FRAGMANI

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canan, Selim'in onun kararlarına hiç saygı duymadığını anladığından, Selim'e çok öfkelidir ve öfkesini içinde artık tutamamaktadır. Selim'e, onun oyununa gelmeyeceğini, onun için yalan söylemeyeceğini söyler.

Ailecek bir araya geldikleri ilk gün çocuklar boşanacaklarını öğreneceklerdir. Selim, Canan'ı bu defa ikna etmenin hiç kolay olmayacağını fark eder. Tanıdığı en mutlu çiftten, Emel ve Metin'den ona yardım etmelerini ister. Emel, kız kardeşinin tarafını tutarken Metin, bacanağı Selim'e gizliden de olsa yardım edecektir.

Akgün, yapayalnız kalmıştır. Gideceği hiçbir yer olmadığı için savcının evinde kalmış olsa da bu durumu gururuna yedirememektedir. Adalet Sitesi'nden kaçmalı, yoluna tek başına devam etmelidir ve bunu yaparken de öldürülmemeyi başarmalıdır.

Akgün, bir çıkış yolu ararken, İstanbul'dan tanıdık bir yüzle karşılaşması, bütün sorunlarını çözebilecek bir fırsat olarak karşısına çıkar. Ancak işler kontrolden çıkar ve karşısına çıkan bu fırsat Akgün'ün ve hiç istemediği halde Yağmur'un başını derde sokacak bir belaya dönüşür.