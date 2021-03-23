Son Yaz 13. Bölüm fragmanı izle! FOX TV Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz 12. bölüm izle

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SON YAZ 12. bölüm FULL İZLE!

Son Yaz dizisi FOX TV ekranlarında 12. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 12. bölümün ardından şimdi de Son Yaz 13. bölüm için araştırmalarına başladılar. Son Yaz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Son Yaz 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Son Yaz 13. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SON YAZ 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SON YAZ 12. BÖLÜMÜN KONUSU

Selim, Yağmur ile Akgün'ü aynı odada el ele gördükten sonra Akgün'e keseceği ceza bu defa daha farklı olacaktır. Akgün'ü babasıyla görüştürüp gitmeye ikna olmasını sağlamak ister. Selim'in asıl derdi aslında Yağmur'ladır. Yağmur'un Akgün'ün peşinde dolaşması Canan ve Selim'in de arasını bozacaktır.

Akgün'e kurulan komplo hayata geçmiştir. Selim'in infazı için düğmeye basılır. Akgün'ün silahı ile Savcı Selim Kara vurulacak ve delillerle olay savcı ile husumeti var gibi görünen Akgün'e yıkılacaktır. Akgün kendisine kurulan komployu çözer, Selim'in hayatının tehlikede olduğunu anlar. Selim'i kurtarmak için yanına geldiğinde artık çok geçtir.

Akgün bu komplonun peşini bırakmaz, olayın Halil Sadi'ye uzandığını bildiği için kendi yöntemleri ile üzerine gitmeye kalkar. Fakat olaylar Akgün'ün planladığı gibi gitmeyecek, başına daha da büyük bir bela örülecektir. Yağmur Akgün'ün büyük bir yanlışa düşmesini engelleyebilecek midir?

SON YAZ 12. BÖLÜM İZLE

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SON YAZ DİZİSİNİN KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.