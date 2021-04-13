SON YASAKLAR - Son dakika yasaklar neler? Yeni yasaklarda son durum nedir?

Kabine ile beraber son dakika yasaklar takip ediliyor. Kabine sonrası Ramazan'da yeni yasaklar gelecek mi? Kabine toplantısı kararları, sonuçları ve açıklamaları sonucunda Ramazan ayında uygulanacak olan kısıtlamalar açıklanacak. Ramazan ayında uygulanacak tedbirlerin bir kısmı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştu. Peki, son yasaklar, son dakika yasaklar neler? Yeni yasaklarda son durum nedir?

Milyonların merakla beklediği toplantıda bu hafta Ramazan yasaklarının gündemde olması beklentiler arasında yerini alıyor. Erdoğan gerçekleştirdiği son toplantıda Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamaların bir kısmını kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu kararların yeniden değişime uğrayıp uğramayacağı merak edilirken "Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?" soruları da yanıt arıyor. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde toplanması bekleniyor.

SON YASAKLAR VE YENİ YASAKLAR

- 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.

- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.

- Teravih namazları camilerde kılınamayacak.

- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

RAMAZAN AYINDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Ramazan ayında tam kapanma olacak mı sorusunun yanıtı salı günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın hemen ardından belli olacak. Bakan Koca son olarak Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a verdiği röportajda Ramazan'ı fırsata çevirmemiz lazım Ramazan ayı içerisinde hareketliliği azaltmamız lazım açıklamsında bulunmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı'nın ardından Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, tarafından yapılan açıklamada ise Ramazan ayı içerisinde getirilen tedbirlere ek yeni tedbirlerin alınabileceği sinyalini vermişti. Bilim Kurulu Toplantısında Ramazan ayı içerisinde hareketliliği ve vaka sayılarını düşürmeye yönelik ek tedbirlerin masaya yatırılacağı ve alınan kararların Sağlık Bakanı tarafından Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin takdirine sunulacağı açıklamasında bulunuldu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?

Kabine Toplantısı bu hafta Salı günü toplanacak. Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Bakan Koca tam kapanma ile ilgili kendine yöneltilen soruya "Şayet yükümüz önü alınamaz derecede ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz." cevabını verirken Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Kabine Toplantısının Salı günü saat 15:00'da bir araya gelmesi bekleniyor. Saat 18:00 gibi bitmesi bekleniyor.

BAKAN KOCA KABİNE'Yİ İŞARET ETTİ!

İşte Bilim Kurulu sonrası Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları;

YÜZDE 85'İ İNGİLTERE VARYANTI KAYNAKLI

Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere varyantı kaynaklıdır. Bugün virüsün dünyada yaygın olan tipi budur. Bunun dışında tespit edilen Güney Afrika varyantı 11 ilde görülmüştür, Kaliforniya, New York varyantı da az olmasına rağmen tespit edilmiştir. Sağlık hizmetlerimiz halan gelen sağlık hizmetlerini muntazam kapsayacak şekilde eksizsiz sürdürmektedir. Bir düzenlemeye gitmek durumunda kalabiliriz. Aşının etkisini hep birlikte gördük. Kasım ayında yoğun bakıma yatanların yaşlı grubu yüzde 53'e kadar düştü. En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız. Yakın zamanda, yerli aşı üretimiyle toplum bağışıklığını gerçekleştireceğiz.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN YÜZDE 76'SI AŞILANDI

Türkiye, dünyada en çok aşı yapan 6. ülkedir. 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşı sonrası vaka oranı 65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibari ile 17.7 şimdi ise yüzde 8.2 Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Şu ana kadar 65 yaş üstü aşılanan oranı 76.4.

6 İLDE YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE

Erişkin yoğun bakımda doluluk oranı yüzde 71.3. Yani yüzde 30'a yakın kapasitemizin olduğunu bu da 10 bin hasta anlamına geliyor. Bazı illerimizde yer yer sorunlar yaşadığımız oluyor mu, oluyor. Yüzde 80'in üzerinde olan iller Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de. Bu illerde, yüzde 80'nin üzerinde diğer illerde ise yüzde 80'in altında erişkin yoğun bakım doluluk oranı.

YERLİ AŞIDA ÜRETİME GEÇİLECEK

Yerli aşıda Faz 2 çalışması bitti. 2-3 hafta içerisinde Faz 3 çalışmasına geçilebilir. Eylül ayında Faz 3'ü bitecek olan ve ilk aşımız diğer aşılarında Kasım gibi biteceğini, başarırsa üretime geçileceğini söylemek istiyorum. Sağlık çalışanlarının yüzde 86'sı aşılandı. Yüzde 14'ü hala tanımlandığı için gidip aşısını yaptırabilir. 65 yaş üstü tanımlandığı halde yüzde 76. 4, yani 23.6'ı tanımlandığı halde aşısını yaptırmış durumda değil.

KUTU...

2-3 hafta içerisinde ilkokul öğretmenlerimiz aşılanacak

Köy okulları, ve ilkokullar açık olduğu için öğretmenlerin aşılanmasına oradan başladık. 2-3 hafta içerisinde ilkokul öğretmenlerimizin aşılanmasını istiyoruz. 8. ve 12. sınıfların sınav günleri belli olduğu için fırsat eşitliğini sağlamak açısından eğitimin devam etmesi konusunda genel bir değişmez yaklaşım söz konusu. O sınıflarla ilgili öğretmenlerimizin tanımlayıp, ilkokullar dışında aşılamasını yapmak istiyoruz.