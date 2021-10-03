Son yarım asırda omurgalı tür popülasyonu yüzde 68 azaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son yarım asırda omurgalı tür popülasyonu yüzde 68 azaldı

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Son yarım asırda omurgalı tür popülasyonu yüzde 68 azaldı

Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, yaban hayvanlarının popülasyonları hızla azalırken, tehlike altındaki türlerin sayısının arttığını, bu gidişata "dur" diyebilmek için türlerin ve onların doğal yaşam ortamlarının tehditlere karşı en iyi şekilde korunması gerektiğini belirtti.

WWF- Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, yaban hayvanlarının popülasyonları hızla azalırken, tehlike altındaki türlerin sayısının arttığını, bu gidişata "dur" diyebilmek için türlerin ve onların doğal yaşam ortamlarının tehditlere karşı en iyi şekilde korunması gerektiğini belirtti.

WWF-Türkiye'den 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, yaban hayvanı popülasyonlarının dünyada ve Türkiye'de hızla azaldığı belirtildi.

WWF tarafından yayımlanan Yaşayan Gezegen Raporu'na göre 1970'den bu yana dünya genelinde omurgalı tür popülasyonlarının ortalama yüzde 68 azaldığı ifade edilen açıklamada, en büyük kaybın ise yüzde 84 ile sulak alan türlerinde yaşandığı aktarıldı.

Bugün karaların yüzde 75'inin, denizlerin yüzde 60'ının insan tarafından değiştirilmiş durumda olduğu belirtilen açıklamada, dünya tarihinde insanın doğa üzerinde bu kadar baskın olduğu bir dönem yaşanmadığı ifade edildi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre Türkiye'de de küresel düzeyde tehlike altındaki tür sayısının son 10 yılda dört kat artarak 400'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Başta sulak alanlar olmak üzere yaban hayvanlarına yuva olan ormanlar, makilikler, fundalıklar, meralar, bozkırlar gibi birçok doğal yaşam ortamı ekolojik yapısını hızla kaybediyor. Yaşam ortamlarının yol ve enerji ağları, taş ve maden ocakları, enerji santralleri, ormancılık, tarım ve mesire alanı açma gibi faaliyetler sebebiyle parçalanması ve bozulmasının yanı sıra avcılık, trafik kazaları, elektrik çarpması, vahşi köpek saldırıları, zehirlenme gibi olaylar da yaban hayvanları için hayatı daha da elverişsiz hale getiriyor."

Türkiye'deki yaban hayvanlarının, bu yıl orman yangınları, sulak alanların kaybı, eş zamanlı seller ve petrol sızıntısı gibi çok sayıda afet ile de karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İç Anadolu'nun en büyük gölü olan, flamingolara ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nün kuraklık nedeniyle geri çekilmesinin ardından binlerce flamingo yavrusu yaşamını yitirdi. Hemen ardından son 20 yılda yanan toplam alan kadar orman alanını neredeyse iki hafta içinde kaybettik. Yangınlarda bazıları endemik yüzlerce türe ev sahipliği yapan ormanlarımızla birlikte aralarında IUCN verilerine göre tehdit altındaki türlerin de bulunduğu binlerce yaban hayvanını yitirdik.

Son olarak Suriye'den yayılan petrol sızıntısı tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağaları başta olmak üzere, yunuslar, balinalar ve kıkırdaklı balıklar gibi pek çok hassas türün yaşam alanı olan Doğu Akdeniz kıyılarımıza ulaşarak bölgedeki deniz-kıyı ekosistemleri ve biyoçeşitlilik üzerinde ciddi bir tehdit oluşturdu. Yeşil deniz kaplumbağası yavrularının denize ulaşma döneminde en yoğun yuvalama alanları olan kumsallarımız petrole bulandı."

"Korumazsak kaybederiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, yaban hayvanlarının popülasyonları hızla azalırken, tehlike altındaki türlerin sayısının arttığını, bu gidişata "dur" diyebilmek için türlerin ve onların doğal yaşam ortamlarının tehditlere karşı en iyi şekilde korunması gerektiğini belirtti.

Tüm canlıların yaşamının birbirine bağlı olduğunu ifade eden Pasinli, "Türkiye'nin canlarını korumazsak kaybederiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu Açıklaması

 Son dakika haberleri! Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi

Son dakika haberleri! Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi

 Devletten destek aldı, Türkiye'nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu

Devletten destek aldı, Türkiye'nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Tunç Soyer Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Kubilay Aka
Spor Balotelli Mesut Özil Marcao Necip Uysal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Aziz Sancar Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son yarım asırda omurgalı tür popülasyonu yüzde 68 azaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 13:09:06. #1.12#