Son yapılan ankete göre Trump bugün seçim olsa Biden'ı 6 puan farkla geçiyor

İngiltere merkezli Redfield & Wilton Strategies şirketi tarafından yapılan seçim anketine göre, bugün ABD'de başkanlık seçilmi yapılması halinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut Başkan Joe Biden'ı 6 puan farkla yendiği ortaya çıktı.

ABD'de Başkan Joe Biden'ın halk tarafından onaylanma oranı yüzde 41'lere kadar gerilemesinin ardından İngiltere merkezli Redfield & Wilton Strategies şirketi tarafından yapılan seçim anketi ilginç sonuçlar ortaya koydu. Şirket tarafından 18 Aralık'ta bin 500 ABD'li yetişkinin katılımıyla yapılan ankette, bugün ABD'de başkanlık seçimi yapılması durumunda Trump'ın 6 puan farkla Biden'ı yenebileceği sonucu çıktı. Varsayımsal eşleme ile söz konusu seçimde, katılımcıların yüzde 44'ü Trump'a, yüzde 38'i Biden'a oy vereceğini belirtirken, yüzde 12'lik kesim karasız olduğunu, yüzde 5'i başka bir adaya oy vereceğini ve yüzde 1'lik kesim oy kullanmayacağını ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 44'ü Biden yönetimin politikalarını onayladığını aktarırken, yüzde 38'i onaylamadığını ifade etti. Göç konusunda ise ankete katılanların yüzde 46'sı Biden yönetiminin politikasını onaylamadığını ifade etti.

Resmi sonuçlara göre, ABD'deki geçen yıl yapılan başkanlık seçimlerinde Biden oyların 51,3'ünü, Trump ise oyların yüzde 46,9'unu almıştı. Biden, Trump'ın aldığı 232 delegeye karşılık 306 delege ile seçimden galip çıkan taraf olmuştu. ABD seçim sisteminde en fazla oyu alan değil 538 delegeden en az 270'ini çıkaran aday seçimlerin galibi oluyor. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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