Son yağışlarla barajlardaki Su seviyesi arttı

TÜRKİYE genelinde Ekim 2021'den itibaren artan yağışlar ve son dönemdeki kar yağışı içme suyu barajlarında doluluk oranlarını yükseltti. İstanbul'da içme suyu barajlarının doluluk oranı, 27 Ocak'ta yüzde 54 seviyesine ulaşırken, geçen yıl aynı dönemde yüzde 30 seviyesindeydi. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'daki içme suyu barajlarında 27 Ocak itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında daha fazla su bulunuyor. Yağış olmaması durumunda bile İstanbul'da 184 günlük su bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 1 Ekim 2021-27 Ocak 2022 döneminde Türkiye genelinde kümülatif yağışlar uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 1,5 oranında azalmasına rağmen 2021 yılına göre yüzde 41,4 oranında artış gösterdi. İstanbul'da içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı, 27 Ocak'ta yüzde 54 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 30 seviyesindeydi. İstanbul'da içme suyu temin eden barajlarda yaklaşık 480 milyon metreküp kullanılabilir su bulunurken, 27 Ocak'ta İstanbul'a verilen su miktarı günlük 2,6 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Hiç yağış olmaması durumunda bile İstanbul'da yaklaşık 184 günlük su bulunuyor.

İşletmede olan 142 enerji barajında aktif doluluk oranı aynı tarih itibarıyla yüzde 24 seviyesinde kaydedildi. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 34 seviyesindeydi. Bu sene 112 milyar metreküp su bulunurken bu rakam geçen sene 120 milyar metreküp olarak kaydedilmişti. 103 içme suyu, 267 sulama, 142 enerji olmak üzere toplam 389 barajda doluluk oranı ise 116,9 milyar metreküp su ile yüzde 24,6 olarak ölçüldü.