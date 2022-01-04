Son yağışlar Trakya çiftçisinin umutlarını yeşertti

Türkiye'nin "hububat ambarı" olarak adlandırılan Trakya'da son yağışlar buğday ve arpa ekili tarım arazilerini yeşertti.

Geçen yıl yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle endişelenen çiftçiler, son dönemde bölgede yağmur ve karın etkili olmasıyla yeniden umutlandı.

Yaklaşık 2 ay önce hazırlanan tarım alanlarına buğday, arpa ve kanola gibi ürünler ekildi. Trakyalı çiftçiler, yağışlarla rahat bir nefes aldı.

Bugünlerde tarım arazileri ise yeşeren tohumlarla ayrı güzelliğe büründü.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, 2021 yılında 1 milyon 200 bin dekarda 640 bin ton buğday hasadı yapıldığını söyledi.

Buğday veriminde son yılların en yüksek rekolte seviyesine ulaşıldığını ifade eden Aksoy, "921 dekar ayçiçeği, 120 bin dekar mısır alanımız var. Ayçiçeğinden de 240 bin ton ürün aldık. Alanlarımızı sulayabilirsek, sulu alanlarda verimleri iki katına çıkarmak mümkün olacak. Sulu alanlarda 450 kilogram aldığımız ayçiçeği verimi var. Buğdayda da 1200 kilogram aldığımız alanlar mevcut." dedi.

Yağışların çiftçiye umut, buğday ve arpaya can suyu olduğunu anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"İnşallah haziran ve temmuzda biçimler yapıldığı zaman yeni bir rekor göreceğiz. Yağışlarımız bereketli devam ederse ülkemiz için, Kırklareli için verimli bir yıl olacak. Geçen yıl 1 milyon 200 bin dekar alan ekmiştik buğdayda, bu yıl 1 milyon 300 bin dekara yakın, yani 100 bin dekar fazlamız var. Ekilmeyen alanlarımız vardı, çiftçilerimiz buğdayın yüksek fiyatını görünce o alanlara da ektiler."

Aksoy, çiftçilere, hava tahmin raporlarını takip ederek mart ve nisanda gübreleme yapmalarını önerdi.

"Kış yağışları buğdayın güzel gelişmesini sağlar"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da son dönemde kentte etkili olan yağışların buğdayın gelişimine olumlu katkı yaptığını söyledi.

Kentte yaklaşık 1 milyon 230 bin dekarda buğday yetiştirildiğini belirten Arabacı, "Kış yağışlarını almış olmamız buğdayın güzel köklenmesini, gelişmesini sağlar. Yaz dönemi kurak bile gitse aldığımız kış yağışları, verimin biraz daha iyi olacağı anlamına gelir." dedi.

Arabacı, buğdayın gelişiminin olması gerektiği gibi sürdüğünü vurgulayarak, "Aralık ayında 148 kilogram yağış almışız metrekareye ortalama. Buğday ekilişinden bugüne metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış düştü. Bu da güzel bir yağış, inşallah devamı gelir." diye konuştu.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ise geçen yılın tarımsal üretim açısından verimli geçtiğini dile getirdi.

Öcal, Tekirdağ'da geçen yıl 950 bin ton buğday, 90 bin ton arpa üretildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ genelinde bu sezon buğday ekilişleri geç yapıldığından çimlenme ve ürün çıkışlarında, bitki gelişiminde yağışa paralel bir problem görülmemiş hem de geçen yıllarda görülen buğday kesik sineği zararı, soğuk zararı ve aşırı boylanma gibi olumsuzluklar yaşanmamıştır. Son haftalarda etkili olan yağışlar, tarımsal üretim açısından çiftçiyi memnun edecek miktarda gerçekleşmiştir. Bu yıl da inşallah üreticilerimiz için verimli olur."

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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