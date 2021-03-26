Son yağışlar kuraklığın yaşandığı Konya Ovası'nda çiftçinin yüzünü güldürdü
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Son yağışlar kuraklığın yaşandığı Konya Ovası'nda çiftçinin yüzünü güldürdü

Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Ekonomi
Son yağışlar kuraklığın yaşandığı Konya Ovası'nda çiftçinin yüzünü güldürdü

Kışı uzun yıllar ortalamasının altında yağışla geçiren hububat ambarı Konya'da ova çiftçisinin yüzü son yağışlarla güldü.

Kışı uzun yıllar ortalamasının altında yağışla geçiren hububat ambarı Konya'da ova çiftçisinin yüzü son yağışlarla güldü.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, AA muhabirine, hububat ve bakliyat üretiminde kentin birinci sırada yer aldığını söyledi.

Konya'da 2,2 milyon hektar arazide bitkisel üretim yapıldığını belirten Akbulut, son yıllarda görülen yağış azlığının tarımsal üretimi doğrudan etkilediğine işaret etti. Akbulut, şöyle konuştu:

"Hakikaten öyle sıkıntı çektik ki her bir damlasına ihtiyacımız vardı. Şu anda iyi yağış alıyoruz ve kuraklık açısından sıkıntıyı hafifletici nitelikte. Bu dönemde üreticilerimiz gübresini attı. Kuraklığın sıkıntılarından büyük ölçekte kurtulduk. Ovada hububat ekiminin yapıldığı 800 bin hektar kıraç alanda görüntü olumlu. Şu an her şey iyi gidiyor.

Önemli oranda nisan-mayıs yağışlarını almamız gerekiyor. Son iki günde metrekareye 20 ila 70 milimetre arasında yağış aldık. Yüksek kesimlerde kuruyan dereler bile canlandı. Son iki günde düşen yağış, geçen yıl mart ayı içinde düşen yağış miktarına ulaştı. Kar da devam ediyor. Şu anki yağışlar üreticilerin, çiftçilerin yüzünü güldürdü."

Hububatın gelişim sürecinde olduğuna işaret eden Akbulut, kıraç alanlarda nisan-mayıs yağışlarının bitki gelişiminde önemli olduğu, bu zamanda yağış azlığının rekolteyi olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

Akbulut, ülke genelinde olduğu gibi ovada da hidrolojik kuraklığın sürdüğünü belirterek, "Gölet, baraj ve yer altı sularındaki kuraklık çok endişelendiriyor. Bu sıkıntı hala devam ediyor. Hidrolojik açıdan bu yağış henüz yeterli değil. Önümüzdeki günlerde de yağış almamız durumunda yeterli seviyeye geleceğiz." dedi.

"Önümüzdeki aylarda da benzer yağışlar alırsak rekolte artar"

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu da ilçeye son 4 günde metrekare başına 64 milimetre yağış düştüğünü belirterek şunları kaydetti:

"İlçede 10 bin çiftçinin gözü kulağı meteoroloji haberlerindeydi. Yağış için günlerdir dua ediyorduk. Geçen yılın mayıs ayından günümüze kadar yeterli yağış düşmemişti. Ekim-kasımda düşen yağış da yeterli değildi. Kıraçlarda sulama yapılamadığı için de tarlasını bozanlar oldu. Sulamalara başlamıştık. Yağışlarla birlikte sulamaya ara verildi. Güzel yağış aldık, çiftçi rahatladı, adeta bayram sevinci yaşıyor. Kıraçta hububata oldukça faydalı olacak. Bitkinin hızlı büyüdüğü nisan-mayıs ayında suya ihtiyaç daha fazla. Önümüzdeki aylarda da benzer yağışlar alırsak rekolte artar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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