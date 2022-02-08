Son yağışlar Konya Ovası'na can suyu olacak

KONYA (AA) - Konya'da ocak ayından bu yana etkili olan kar yağışının, son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle seviyeleri azalan Konya Ovası'ndaki göl ve su kaynakları için umut olduğu belirtildi.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, AA muhabirine, Konya'nın, son 30-35 yıldır görülmeyen soğuk ve yağışlı bir kış sezonu geçirdiğini söyledi.

Yağışın kar olarak düşmesinin özellikle çiftçilere ve beraberinde su kaynaklarına faydasının büyük olduğunu belirten Nalbantçılar, "Son aylarda Konya bölgesine düşen özellikle kar olarak aldığımız yağışın son yıllara nazaran artış içinde olması bizleri gerçekten ümitlendirdi. Kar, süzülmeye yönelik etkisinin daha çok olması sayesinde yer altı suları, kaynak suları ve kuruyan derelerin tekrar canlanması açısından oldukça önemli." dedi.

Prof. Dr. Nalbantçılar, alınan yağışların geçen yıllarda yaşanan ciddi kuraklığın pençesinden bir kurtuluş ümidi olarak algılanabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 30-40 yıllık periyotta Konya bölgesi git gide genel yağış ortalamasına göre düşüşlerin yaşandığı, küresel iklim değişikliğine bağlı yağış azlığının etkili olduğu bir dönem yaşıyor. Bu yağışların bahar aylarında da artarak devam etmesini ümit ediyoruz. Aynı şekilde önümüzdeki senelerde de yağışların düzenli devam etmesiyle tekrar yağışlı periyoda doğru bir geçiş süreci izlememize vesile olur."

"Yaşanan son yağışlar bölgeye bir 'can suyu' olma ümidi taşıyor"

Yağışların ilk etapta kuruyan derelere, göl ve kırsaldaki canlı yaşamına fayda sağlayacağını anlatan Tahir Nalbantçılar, şunları kaydetti:

"Geçen yıl göllerdeki, kaynaklardaki ve derelerdeki debi azalışlarıyla kurumalar bizleri gerçekten panik havasına soktu. Son yağışlar bölgeye bir 'can suyu' olma ümidi taşıyor. Önümüzdeki aylar, bahar yağışlarıyla bölgeye düşecek yağışların toplam durumuna göre, kurak sezonun bitişi ve yağışlı bir dönemin başlangıcı olur temennisi içindeyiz. Şu haliyle bile Akşehir Gölü gibi tamamen sıfırlanan, kurumuş su kaynaklarımızın, göl ve göletlerimizin bu yağışlarla bir miktar besleneceği, canlanacağı kanaati oluşmaktadır. İnşallah bu yağışlar bir müddet böyle devam eder. Önümüzdeki yıllarda da bölgemize genel ortalamanın üstünde bu gibi yağışlar düşmeye devam ederse yüzey sularımız, göllerimiz, göletlerimiz ve kaynaklarımız için bir can suyu olacak."

Yağan yağışların mutluluk ve ümit verdiğini yineleyen Nalbantçılar, su tasarrufunun elden bırakılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.