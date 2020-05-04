Son yağışlar bozkırın çiftçisine "can suyu" oldu

Kırşehir'de son günlerde etkisini gösteren yağışlar, başta nohut, arpa ve buğday olmak üzere hububata "can suyu" oldu.

Kırşehir'de son günlerde etkisini gösteren yağışlar, başta nohut, arpa ve buğday olmak üzere hububata "can suyu" oldu.

Kırşehir Meteoroloji Müdürü Seyin Ahmet Yıldız, AA muhabirine, son 3 günde metrekareye Boztepe ilçesinde 50, Akpınar'da 45, Mucur'da 32, Kaman'da 30 ve merkeze bağlı köylerde 28 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Mevsim normallerinde bir ayda alınan yağışın son 3-4 günde düştüğünü belirten Yıldız, yağışların birkaç gün daha süreceğini ifade etti.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin de Türkiye genelinde yaklaşık 800 bin dekarla en fazla nohudun ekildiği Kırşehir'de, arpa, buğday, mercimek, ayçiçeği ve şeker pancarı tarlalarının yeterli su miktarına kavuştuğunu belirtti.

İl genelinde Çiftçi Kayıt Sistemi'nde 19 bin 934 çiftçi olduğunu vurgulayan Şahin, yaklaşık 3,5 milyon dekar alanda ekim yaptıklarını aktardı.

Merkeze bağlı köyler ve ilçelerde çiftçilerin 800'er bin dekar arpa ve nohut, 600 bin dekar buğday ektiğini ifade eden Şahin, "Türkiye'nin en fazla nohut ekildiği bölgesiyiz. Geri kalan kısımda da mercimek, şeker pancarı ve diğer hububat ürünleri ekilmektedir." dedi.

Son 3 gündeki yağışların arazilere bereket getirdiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Ramazan ayındaki bu yağışlar, adeta çiftçilerimize can suyu oldu. Çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Şeker pancarı falan yeni ekilmişti. Ona da büyük katkısı oldu. Bereket ayında yağan yağışlar tarım arazilerimize olumlu etki yaptı. Ekili arazilerde ciddi bir verim artışı olacak."

Kaynak: AA