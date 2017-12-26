Son Yağışlar Atikhisar'a Yaradı

Çanakkale'nin içme ve sulama ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajında, son yağışların ardından su 15 milyon 200 bin metreküpe ulaştı. Yağış öncesi bu seviye 14 milyon 500 bin metreküp seviyesindeydi.



Atikhisar Barajında su seviyesi, son yağışlarla arttı. 2 günlük kar yağışı sonrası, barajın su seviyesi 14,5 milyon metreküpten 15.2 milyon metreküpe yükseldi. Çanakkale'nin günlük tüketim seviyesi de göz önüne alındığında, yağışlar sonrası, barajda yaklaşık 1 milyon metreküplük artış gözlendi. Geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, son 44 yılın en kurak yılının yaşandığına dikkat çekmişti. Sulama sezonunun sona erdiği Ekim ayı sonu itibariyle 15.5 milyon metreküp su bulunan Atikhisar Barajında, kurak geçen Ekim-Kasım ve Aralık aylarında yaklaşık 2 milyon metreküplük tüketime rağmen su seviyesinin korunması, bu anlamda da bir sıkıntı olmadığını ortaya koydu. Çanakkale genelindeki diğer gölet ve barajlarda da su sıkıntısı yaşanmadığı belirtildi.



Hiçbir şirkete su tahsisi yapılmadı



Öte yandan, DSİ Müdürlüğü, son günlerde gündeme getirilmeye çalışılan Atikhisar Barajından şirketlere su verileceği iddialarını da yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Atikhisar Barajı, Devlet Su İşleri tarafından Çanakkale İl merkezi ile yazlık yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının temini; ayrıca, Saraycık, Sarıcaeli, Kepez, Karacaören ve Özbek köylerine ait 28 bin 850 dekar zirai alanın sulama suyu ihtiyacının karşılanması maksadıyla 1975 yılında inşa edilerek işletmeye açılmıştır. Çanakkale İli içme ve kullanma suyu ile Çanakkale Ovası sulama suyu ihtiyacının karşılanması haricinde, Atikhisar Barajından başka da bir özel ya da tüzel kişiliğe su tahsisi yapılmamış olup, bu yönde kurumumuzla imzalanmış herhangi bir sözleşme ya da protokol bulunmamaktadır" denildi.



Çanakkale'ye 3,6 milyon metreküp ilave içme suyu



Devlet Su İşleri'nin açıklamasında, Çanakkale'ye yılda ilave 3,6 milyon m3 içme ve kullanma suyunun temin edilmesi maksadı ile günümüz standartlarına uygun günlük 100 bin m3 kapasiteli modern bir içme suyu arıtma tesisinin yapılması için, DSİ 25. Bölge Müdürlüğünce 'Çanakkale İçme suyu 2. Kademe Arıtma Tesisleri' işinin ihalesinin yapıldığı, 2018 yılı içerisinde inşaatına başlanacağı da kaydedildi. Arıtılmış su kalitesinin bütün yönleriyle 07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazetede yer alan 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' esaslarına uygun olacağı ifade edildi. - ÇANAKKALE