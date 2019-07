Son Windows 10 Güncellemesi, VPN Kullanımını Engelliyor

Genellikle erişimi kısıtlı olan sitelere bağlanmak için kullanılsa da internetteki kimliği gizlemenin yanı sıra daha hızlı bir bağlantı elde etmek için de kullanılan VPN hizmeti, internet kullanan birçok kişinin olmazsa olmazı durumuna geldi. VPN servislerinin kullanımı her geçen gün artıyor olsa da son Windows 10 güncellemesi, kullanıcı fazlasıyla kızdırmışa benziyor.

Windows 10 Mayıs 2019 Güncelleştirmesi içerisindeki bir hata sonucunda VPN bağlantılarının engellendiği belirtildi. Microsoft, sitesindeki destek bölümünde yayınladığı bir yazıda hatanın KB4497935 güncelleştirmesi yüklenen 1903 sürümlü cihazlarda olduğunu belirtti.

Microsoft'un güncellenen sürüm notları incelendiği zaman Remote Action Connection Manager (RASMAN) isimli hizmetin durabileceği ve kullanıcıların'0xc0000005' hata kodunu alabileceği de belirtildi.

Sorun, bir VPN profilinde 'Always on VPN' seçeneği seçildiği zaman ortaya çıkıyor. Dolayısı ile bu hatadan yalnızca VPN servislerinde 'her zaman açık' seçeneğini aktif eden kullanıcılar etkileniyor. VPN'i manuel olarak açıp kapatan kullanıcılar için ise bir sorun bulunmuyor.