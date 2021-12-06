Son verilere göre Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları arttı

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 159,16 iken söz konusu tarihlerde 212,13'e yükseldi.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz - 6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman yükselen zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre yükseliş yönlü oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar son verilere göre yükseldi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 308,51 iken son verilerde 379,83 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 262,61 iken 288,14'e yükseldi.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle:

4-10 Eylül 11-17 Eylül 18-24 Eylül 25 Eylül - 1 Ekim 2 - 8 Ekim 9-15 Ekim 16-22 Ekim 30 Ekim-5 Kasım 6 - 12 Kasım 13-19 Kasım 20-26 Kasım Edirne 61,56 82,40 97,64 171,18 162,59 137,58 178,04 198,64 178,64 159,16 212,13 Kırklareli 57,50 82,10 98,69 200,70 188,26 215,07 212,59 272,85 325,93 308,51 379,83 Tekirdağ 114,70 142,54 140,14 141,06 156,42 190,65 219,69 281,85 313,95 262,61 288,14

- Trakya'da aşılama çalışmaları devam ediyor

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ikinci doz aşılanma oranının en yüksek olduğu iller arasında 83,9 oranla Kırklareli beşinci sırada yer alıyor. Edirne yüzde 82,0, Tekirdağ ise 81,5 ile Türkiye ortalamasının üzerindeki yerini koruyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Erdinç Kurtoğlu herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Annesinin 79 yaşında kanser hastası olmasına rağmen Kovid-19'u aşılar sayesinde evde atlattığını ifade eden Kurtoğlu, "O kadar kötü durumdayken bile hafif atlattı. Ben hiç yakalanmadım esnaf olmama rağmen. Devletin verdiği aşı hizmetinden de yararlanmalarını beklerim." diye konuştu.

Son zamanda vatandaşların kurallara riayet etmemesinden dolayı vakaların arttığını vurgulayan Kurtoğlu, "Ben lokantacıyım, bir sene kapalı kaldım. Bunun acısını bizler çekiyoruz. Gerçekten evde oturup para kazananlar esnafı düşünsünler. Gelir yok gider çok. Bizleri de düşünsünler herkes üzerine düşen görevini yapsın. Hem aşısını olsun, hem mesafesini kollasın. Bu işte en çok zorlanan esnaf kesimi oldu." dedi.