Son verilere göre Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları düştü
Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları düştü.
KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları düştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 178,54 iken söz konusu tarihlerde 159,16'ya düştü.
Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü.
Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz - 6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman yükselen zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre düşüş yönlü oldu.
Kırklareli ve Tekirdağ
En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar son verilere göre geriledi.
Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 325,93 iken son verilerde 308,51 olarak açıklandı.
Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 313,95 iken 262, 61'e düştü.
Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi ise şöyle:
|4-10 Eylül
|11-17 Eylül
|18-24 Eylül
|25 Eylül - 1 Ekim
|2 - 8 Ekim
|9-15 Ekim
|16-22 Ekim
|30 Ekim-5 Kasım
|6 - 12 Kasım
|13-19 Kasım
|Edirne
|61,56
|82,40
|97,64
|171,18
|162,59
|137,58
|178,04
|198,64
|178,64
|159,16
|Kırklareli
|57,50
|82,10
|98,69
|200,70
|188,26
|215,07
|212,59
|272,85
|325,93
|308,51
|Tekirdağ
|114,70
|142,54
|140,14
|141,06
|156,42
|190,65
|219,69
|281,85
|313,95
|262,61
İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.
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AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri