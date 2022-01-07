Son Ultimatom filmi oyuncuları kim? Son Ultimatom filmi konusu, oyuncuları ve Son Ultimatom özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Son Ultimatom filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Son Ultimatom konusu, özeti ve Son Ultimatom oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Son Ultimatom filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Son Ultimatom filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Ultimatom filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Ultimatom konusu nedir, Son Ultimatom oyuncuları kimler ve Son Ultimatom özeti gibi konuları inceliyoruz.
SON ULTİMATOM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Jason Bourne'in tek isteği ortadan kaybolmaktır. Ancak kaybolmayı başaramadığı gibi kendisini yaratanlar tarafından ele geçirilir. Hafızasını ve sevdiği tek insanı kaybetmiş olan Jason Bourne, iyi eğitimli yeni kuşak katillerin yoğun ateşi altındadır. Artık sadece tek bir hedefi vardır: Başlangıca dönmek ve kendisinin kim olduğunu bulmak.
SON ULTİMATOM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Paul Greengrass
Oyuncular: Matt Damon, Julia Stiles, David Strathairn, Scott Glenn, Paddy Considine
Tür: Gerilim, Aksiyon
Yapım Yılı: 2007 (111 dk)
Vizyon Tarihi: 12 Ekim 2007 Cuma
Senaryo: Tony Gilroy, Scott Z. Burns
Yapımcı Firma: Universal Pictures
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