Son Üç Ayda Zoom Kullanıcı Sayısı %50 Arttı Koronavirüsünün pandemi haline gelmesiyle birlikte hükümetler, virüsle mücadele kapsamında sosyal kısıtlamalara gitti. Kişiler işlerini evlerinde yürütmek zorunda kaldı.

Koronavirüsünün pandemi haline gelmesiyle birlikte hükümetler, virüsle mücadele kapsamında sosyal kısıtlamalara gitti. Kişiler işlerini evlerinde yürütmek zorunda kaldı. Evden çalışmanın artmasıyla birlikte uzaktan görüntülü görüşmeyi mümkün kılan konferans uygulamalarının da kullanıcı sayısında ciddi oranda artış meydana geldi. Zoom uygulaması kullanıcı sayısında %50 artış gözlemleyerek, 300 milyon aboneye ulaştığını açıkladı.

99 kişiye kadar konferans görüşmesine imkân tanıyan Zoom uygulaması, güvenlik açıklarıyla gündeme gelmesine ve pek çok kurum ve kuruluş tarafından yasaklanmasına rağmen, hala evde çalışmak zorunda olan kişiler tarafından kullanılıyor. Kullanım kolaylığı nedeniyle pek çok kişi tarafından tercih edilen Zoom uygulaması, kullanıcı sayısında %50 oranında bir artış gerçekleştirdiğini açıkladı.

Zoom Kullanıcı Sayısı 300 Milyona Ulaştı

İddia edilen güvenlik açıklarını kabul eden Zoom CEO'su Eric Yuan, uygulamanın resmi bloğunda kullanıcılardan özür dileyerek güvenlik açıklarını farkında olduklarını ve en kısa sürede gidermek için çalıştıklarını ifade etmişti. Ancak, Yuan tarafından yapılan açıklama güvenlik açıkları nedeniyle Zoom uygulamasına yapılan eleştirileri bitirmeye yetmedi. Google başta olmak üzere pek çok kuruluş personellerine Zoom uygulamasının kullanımını yasakladı.

Facebook'un eski güvenlik şefini işe alarak, uygulamanın güvenlik açıklarını gidermek konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteren Eric Yuan, uygulamanın güven kazanması konusunda başarılı olmuş gibi görünüyor. Zoom uygulamasıyla ilgili çıkarılan onca yasağa rağmen pek çok kişi hala uygulamayı kullanmayı tercih ediyor. 9 yıl önce kurulan ve kullanıcı sayısı 10 milyon civarında olan Zoom uygulaması, pandeminin etkisiyle kullanıcı sayısının 300 milyona ulaştığını açıkladı.