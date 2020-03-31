Son test sonuçları negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi
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Suudi Arabistan, Karantina, Isparta, Umre, Yerel

Son test sonuçları negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi

Son test sonuçları negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi Bazı umreciler özel araçlarıyla yola çıktı Umre ziyareti sonrası korona virüs tedbirleri kapsamında Isparta'daki KYK yurdunda karantina altına alınan 586 umreciden ilk etapta son test sonuçları negatif çıkan 293...

31.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:34
Son test sonuçları negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi

Son test sonuçları negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi

Bazı umreciler özel araçlarıyla yola çıktı

ISPARTA - Umre ziyareti sonrası korona virüs tedbirleri kapsamında Isparta'daki KYK yurdunda karantina altına alınan 586 umreciden ilk etapta son test sonuçları negatif çıkan 293 kişi memleketlerine gönderildi.

Suudi Arabistan'daki umre ibadetinden sonra Türkiye'ye dönen 586 kişi, yeni tip korona virüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta Isparta'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Murad Hüdavendigar Yurdunda karantina altına alındı. 14 günlük karantinanın ardından dün son yapılan korona virüs testi negatif çıkanlardan ilk etapta 293 kişinin memleketlerine gönderilmeleri için çıkış işlemleri başlatıldı. Bu kapsamda yurt önünde toplanan umrecilere, otobüslerle şehirlerarası yolculuk yapabilmeleri için seyahat izin belgeleri verildi. Daha sonra işlemleri tamamlanan umreciler, özel kıyafetli ekipler tarafından tek tek otobüslere alındı. Yurttan ilk ayrılan kafile Konya'ya doğru hareket ederken, daha sonra İstanbul, Balıkesir, Van, Şanlıurfa'ya doğru otobüsler yola çıktı. Karantina süreci sona eren bazı kişilerin ise özel araçlarla yurttan ayrıldığı görüldü. Umrecilerin tahliye işlemleri sırasında, Isparta Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve KYK yetkilileri tarafından yoğun önlemler alındı.

İşlemleri tamamlanarak otobüslere doğru yönelen umreciler, mutlu oldukları görüldü. İha muhabirine açıklama yapan bir umreci, "Cumhurbaşkanımız ve doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Bize çok iyi baktılar. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

Bir başka umreci ise "Burada bize çok iyi baktılar. Gerek Isparta Belediyesi gerekse devletimiz bizim burada ihtiyaçlarımızı karşıladı. Konya ekibi olarak çok mutluyuz" diye konuştu.

Test sonuçları negatif gelen umrecilerin yurttan çıkış işlemlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Son test sonuçları negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi

Kaynak: İHA

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Son test sonuçları negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi
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