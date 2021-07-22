Son teşrik tekbiri ne zaman, hangi gün, hangi vakitte okunacak? Son teşrik tekbiri bayramın kaçıncı günü getirilir?

Son teşrik tekbiri hangi gün ve hangi vakitte getirilecek? 2021 son teşrik tekbiri ne zaman? Son teşrik tekbiri bayramın 4. günü mü? Bayramın 4. günü ikindi namazı hangi gün? Son teşrik tekbiri ikindi namazında mı getiriliyor?

Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı'nda belirli sürede okunması gereken vacip bir zikirdir. Teşrik tekbirleri toplamda 23 vaktin farz namazları sonunda okunur. Haliyle teşrik tekbiri ne zaman bitecek, hangi gün son teşrik tekbiri getirilir merak ediliyor. Peki, teşrik tekbiri ne zaman bitecek? 2021 teşrik tekbiri getirme ne zaman sona erecek? Tarihi ne zaman? Son teşrik tekbiri ne zaman, hangi gün, hangi vakitte okunacak? Son teşrik tekbiri bayramın kaçıncı günü getirilir?

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı'nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söylemeye 'teşrik tekbiri' deniyor.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL OKUNUR?

Teşrik Tekbirinin türkçe okunuşu : "Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd"

SON TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Teşrik tekbiri Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazı ile bitecektir. Yani son teşrik tekbiri Kurban Bayramı 4. gününde ikindi namazında okunacaktır. Son teşrik tekbiri 23 Temmuz Cuma günü ikindi namazında getirilecektir.

Son teşrik tekbiri : 23 Temmuz Cuma günü ikindi namazında farzdan sonra getirilecek.