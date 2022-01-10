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Son tertip 20 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

Son tertip 20 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor
AA / Muhammed Said Tanıl - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

Tcmb'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III.,IV., V. ve VI. tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

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Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Banknotlarda sadece bir değişiklik var

Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Banknotlarda sadece bir değişiklik var

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Haberleri

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