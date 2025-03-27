Son teravih ne zaman 2025?

2025 yılında Ramazan ayı ve teravih namazı, 28 Şubat 2025 Cuma gecesi başlayacak. Teravih namazı, Ramazan'ın ilk gecesinde kılınmaya başlanır ve Kadir Gecesi dahil olmak üzere ramazan boyunca devam eder. Peki,

2025 TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır. 2025 yılında yatsı namazı saatleri, Türkiye'nin farklı şehirlerine göre değişiklik gösterecek. Örneğin:

• İstanbul : Yatsı 20:30 – Teravih 21:00

• Ankara : Yatsı 20:15 – Teravih 20:45

• İzmir : Yatsı 20:40 – Teravih 21:10

Diyanet İşleri Başkanlığı, ramazan öncesinde resmi teravih saatlerini açıklayacaktır.

Teravih Namazı Nedir?

Teravih, Ramazan ayına özel sünnet bir namazdır. 20 rekat olarak cemaatle veya tek başına kılınabilir. Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından teşvik edilmiş ve ashab-ı kiram döneminden itibaren Müslümanlar tarafından eda edilmiştir.

TERAVİH NASIL KILINIR?

Teravih namazı, 4'er rekat halinde kılınır. Her dört rekatta bir selam verilerek dinlenilir. Camilerde genellikle hatimle kılınır ve her gece bir cüz okunur.

2025 RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

2025 yılı Ramazanı, 28 Şubat - 29 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Bu dönemde:

• Oruç tutmak farzdır.

• Kadir Gecesi (27. gece) büyük faziletlidir.

• Fıtır sadakası (fitre) verilir.

• İtikaf ibadeti yapılabilir.

TERAVİH NAMAZININ FAZİLETLERİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Müslim)

TERAVİH NAMAZI İÇİN TAVSİYELER

1. Cemaatle kılmak daha faziletlidir.

2. Kur'an hatmi yapılan camileri tercih edin.

3. Huzurlu bir ortamda kılmaya özen gösterin.

4. Sahur ve iftar arasında bol bol ibadet edin.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve üç gün sürecek.

Sonuç

2025 yılında teravih namazı, 28 Şubat Cuma gecesi başlayacak ve ramazan boyunca devam edecek. Müslümanlar için büyük bir ibadet fırsatı olan teravih, Ramazan'ın manevi atmosferini daha da güzelleştirir.

Diyanet'in resmi açıklamalarını takip ederek, teravih saatleri ve ramazan programları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Son teravih 28 Mart Cuma günü kılınacak.