Son tatil fırsatına yoğun ilgi var

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - İLK ara tatil 12 Kasım'da başlıyor, iki hafta sonu ile birlikte toplam 9 güne çıkıyor. Özellikle havaların sıcak gittiği Akdeniz başta olmak üzere deniz kıyısı ve tarihi bölgelere çok yoğun ilgi olduğu açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi ilk ara tatili 15- 19 Kasım tarihlerinde olacak. 13 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen 9 günlük tatile çıkacak. Özellikle Antalya başta olmak üzere Akdeniz ve Ege illeriyle Türkiye'nin birçok tatil destinasyonunda da 9 günlük ara tatille birlikte rezervasyon hareketliliği yaşanmaya başladı.

Ara tatil dönemi için çocuklara yönelik de özel programlar ve etkinlikler hazırladıklarını dile getiren Pehlivan, "Artık günümüzde de aile tatilleri ön plana çıktı. Oteller de konseptlerini bu yönde geliştiriyor. Konseptini bu yönde geliştiren tesisler de avantajlı hale geliyor. Zaten 13 Kasım itibarıyla gündüz ve gece olmak üzere iki ay boyunca sürecek yeni programımızın da startını veriyoruz. Çocuklara yönelik onlarca etkinlik, konserler gibi birçok aktivite gerçekleştirilecek" diye konuştu.