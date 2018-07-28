Van'da çalıntı motosikletle aranan şüphelilere yönelik "Son Sürat 3" uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlıgˆının koordinesinde Türkiye genelinde 28 bini aşkın polis ve jandarma personeli tarafından çalıntı motosikletlerle aranan kişilerin yakalanması amacıyla "Son Sürat 3" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke geneliyle ve es¸ zamanlı olarak dün gerçekleştirilen uygulamaya 26 noktada 78 ekip ve 234 personel katıldı.

Uygulamada çalıntı ve aranan motosikletlerle aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla denetimler yapıldı.

Kontrol edilen 42 motosikletten ruhsatsız olan 11'i trafikten men edildi.

41 motosiklete 22 bin 564 lira, 11 kişiye 7 bin 837 lira para cezası uygulandı.