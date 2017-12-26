Son Sms'ler Uzaya Gönderiliyor

Her şeyi internetten yaptıran Türkiye'nin yeni dijital markası Lifecell, SMS'lere veda kampanyası başlattı. Türkiye'de bir ilke imza atarak, müşterilerine konuşma ve mesajlaşma da dahil tüm iletişim hizmetini tamamıyla internet ve dijital platformdan sunmayı başaran Lifecell, 28 Aralık'ta Son SMS Balonu'nu uzaya göndererek, kısa mesaj devrini kapatacak.



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SMS'lere veda kampanyasına katılmak isteyen tüm cep telefonu kullanıcıları, operatörlerinden bağımsız olarak 28 Aralık'a kadar son SMS'lerini yazıp 0 532 752 70 90'a ücretsiz gönderebilecek. Son SMS'lerini gönderenler, SMS'lerinin uzaydaki yolculuğunu izleyebilecek. Gönderilen her bir SMS için kullanıcıya özel bir kimlik numarası iletilecek. Bu sayede kullanıcılar, uzaya gidecek olan son kısa mesajlarını anlık olarak 28 Aralık günü saat 12.00'den itibaren www.lifecell.com.tr/sonsms linkinden takip edebilecek.



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Dünyada 1992'de gönderilen ilk mesajla günlük hayatın bir parçası olmaya başlayan SMS, tüm haberleşmenin mobil internet üzerinden yapılmaya başlanmasıyla adı unutulan bir hizmet haline geldi. 2013'te yaklaşık 177 milyon kısa mesajın gönderildiği Türkiye'de, bu rakam 2017'de 60 milyon seviyelerine kadar düştü.



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Arama da dahil tüm haberleşmeyi mobil internet üzerinden yaptırarak, dakika-SMS paketlerini tarihe karıştıran Lifecell'den artık ön ödemeli hat sahipleri de faydalanabiliyor. Yeni Lifecell Avantaj paketi sayesinde kullanıcılar, toplamda 24GB'lik internet paketine 30 TL'den sahip olabiliyor. Pakette ayrıca, BiP'ten BiP'e sınırsız konuşma ve mesajlaşma ile BiP'ten her yöne 1000 dakika ile UpCall'dan da arama yapılabilecek her yöne 500 dakika yer alıyor. Yine her pakette Twitter ve Facebook'a özel 2GB'lik internet bulunuyor. Paket içerisinde bulunan ve Turkcell uygulamalarına geçerli internet paketiyle, TV+'tan televizyon izlemek, fizy ile müzik dinlemek, Dergilikle de istenen dergi ya da gazetenin okunması mümkün oluyor.



