Son sınıflarda yüz üze eğitim devam edecek mi? 12. sınıflarda yüz üze eğitim devam edecek mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son sınıflarda yüz üze eğitim devam edecek mi? 12. sınıflarda yüz üze eğitim devam edecek mi?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Son sınıflarda yüz üze eğitim devam edecek mi? 12. sınıflarda yüz üze eğitim devam edecek mi?

Yeni koronavirüs kararlarının alınması sonrası gözler yüz yüze eğitim konusuna çevrildi. En çok da 12. sınıflarda yüz üze eğitim devam edecek mi ve Son sınıflarda yüz üze eğitim devam edecek mi konuları araştırıldı. Peki, yüz üze eğitim devam edecek mi?

MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek

29 Mart kabine toplantısından çıkan kararlar sonrası vatandaşlar eğit alanındaki yeni kararları merak etti. Peki, son sınıflarda yüz üze eğitim devam edecek mi? 12. sınıflarda yüz üze eğitim devam edecek mi?

12. SINIFLARDA YÜZ ÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni önlemler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. MEB'den yapılan açıklamada, ''Eğitimde 'yerinde karar' uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek" ifadelerine yer verildi.

MEB'den yapılan açıklama şöyle:

"Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

"MEVCUT KARARLAR UYGULANMAYA DEVAM EDECEK"

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze/uzaktan eğitime geçiş, risk durumuna göre il bazlı uygulanacak."

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Erkan Kandemir Vladimir Putin Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Binnur Kaya Şeyma Subaşı Merve Boluğur Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son sınıflarda yüz üze eğitim devam edecek mi? 12. sınıflarda yüz üze eğitim devam edecek mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 23:07:55. #1.16#
title