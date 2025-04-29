Son Sığınak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Sığınak filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Son Sığınak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Sığınak filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Sığınak konusu nedir, Son Sığınak oyuncuları kimler ve Son Sığınak özeti gibi konuları inceliyoruz.

SON SIĞINAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Ric Roman Waugh'ın üstlendiği başrollerini Gerard Butler, Morena Baccarin ve David Denman'ın paylaştığı film "Son Sığınak" Kanal D'de ekrana geliyor.

Son Sığınak, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

SON SIĞINAK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal Adı : Greenland Yönetmen : Ric Roman Waugh

Türü : Aksiyon, Dram, Gerilim

Oyuncular :

Gerard Butler - John Garrity

Morena Baccarin - Allison Garrity

David Denman - Ralph Vento

Hope Davis - Judy Vento

Roger Dale Floyd - Nathan Garrity

Andrew Byron Bachelor - Colin

Merrin Dungey - Major Breen

Holt McCallany - Twin Otter pilot

Scott Glenn - Dale

SON SIĞINAK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çıkış tarihi: 18 Aralık 2020 ABD