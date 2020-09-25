Son şampiyon Medipol Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor
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Son şampiyon Medipol Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor

25.09.2020 22:31 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:34
Son şampiyon Medipol Başakşehir'de kötü gidiş sürüyor

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, üçüncü haftada da kötü gidişine son veremedi.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, üçüncü haftada da kötü gidişine son veremedi.

Turuncu-lacivertli takım, 2020-2021 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı. Ligdeki ilk iki maçında Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, üçüncü haftada Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Roco ve 90. dakikasında Sabo'nun gollerine engel olamayan turuncu-lacivertliler, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ın ardından Fatih Karagümrük'e de aynı skorla mağlup olan Medipol Başakşehir, böylece 3. haftayı da puansız kapattı.

Üçüncü haftada da gol atamadı

Medipol Başakşehir, bu sezon ligdeki 3. maçında da gol sevinci yaşayamadı.

Oynadığı 3 müsabakada kalesinde 6 gol gören turuncu-lacivertliler, rakip fileleri havalandıramadı.

Ligde 7 sezon sonra peş peşe 3 mağlubiyet

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 7 sezon sonra üst üste 3 maçtan mağlup ayrıldı.

Turuncu-lacivertli takım, ligde en son İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla mücadele ettiği 2012-2013 sezonunun 29, 30 ve 31. haftalarında yenilerek üst üste 3 maçtan puansız ayrılmıştı. İstanbul ekibi, söz konusu sezonda küme düşmüştü.

İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 82. dakikasında İrfan Can ile girdiği ikili mücadelede Sabo yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, milli oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

İrfan Can Kahveci, müsabakanın 69. dakikasında ilk sarı kartını görmüştü.

Fatih Karagümrük çıkışını sürdürdü

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, oynadığı 3 maçta sergilediği performansla dikkati çekti.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen kırmızı-siyahlı takım, ikinci maçında ise Gaziantep FK ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Üçüncü hafta müsabakasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fatih Karagümrük, puanını 7'ye çıkardı ve çıkışını devam ettirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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