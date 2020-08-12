Son şampiyon Medipol Başakşehir, 21 Ağustos'ta sezonu açacak
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 21 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla başlayacak.
12.08.2020 17:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:35
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 21 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla başlayacak.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 21 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla başlayacaktır. Yeni sezon hazırlıkları, lig başlayana dek tesislerimizde devam edecektir." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA