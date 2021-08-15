Son şampiyon Manchester City, Premier Lig'e yenilgiyle başladı
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Son şampiyon Manchester City, Premier Lig'e yenilgiyle başladı

Son şampiyon Manchester City, Premier Lig'e yenilgiyle başladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig 2021-22 sezonunun ilk haftasında Tottenham, Manchester City'yi 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig 2021-22 sezonunun ilk haftasında Tottenham, Manchester City'yi 1-0 mağlup etti.

İlk haftanın kapanış maçında Tottenham, geçen sezonun şampiyonu Manchester City'yi ağırladı.

İsmi transfer söylentilerine karışan Tottenham'ın golcü oyuncusu Harry Kane'in kadroya alınmaması dikkati çekti.

Ani ataklarla gol arayan Tottenham, Son'un 55. dakikadaki golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Tottenham böylece Nuno Espirito'nun teknik direktörlüğünde çıktığı ilk lig maçından 3 puanla ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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