Son Şampiyon Almanya, İsveç ile Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupasına şok bir yenilgiyle başlayan son şampiyon Almanya, İsveç karşısında galibiyet almak için sahaya çıkıyor. Saat 21'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Boateng, Rudiger, Hector, Rudy, Kroos, Muller, Reus, Draxler, Werner

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelof, Granqivst, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Claesson, Forsberg, Toivonen, Berg