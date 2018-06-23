Son Şampiyon Almanya, İsveç ile Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

2018 Dünya Kupasına Meksika mağlubiyeti ile başlayan son şampiyon Almanya, İsveç ile karşılaşıyor. Saat 21'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Son Şampiyon Almanya, İsveç ile Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupasına şok bir yenilgiyle başlayan son şampiyon Almanya, İsveç karşısında galibiyet almak için sahaya çıkıyor. Saat 21'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Boateng, Rudiger, Hector, Rudy, Kroos, Muller, Reus, Draxler, Werner

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelof, Granqivst, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Claesson, Forsberg, Toivonen, Berg

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YORUMLAR (1)

  • B.K:
    Umarım şimdi Gündoğan ve Özil Alman milli takımını seçdikleri için pişman olmuşlardır.Onların sayesinde Dünya şampiyonu olan Almanya ,bugün onları yedek bırakmasını biliyor.Mexiko maçındaki suçu özile bağladılar .Seni sen yapan kalbinin üstündeki Ayyıldız dır gerisi görüldüğü gibi yalan .Çok üzücü bir tablo
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