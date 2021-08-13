Son şampiyon 3 puanla başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son şampiyon 3 puanla başladı

Son şampiyon 3 puanla başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig 2021-2022 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk eden son şampiyon Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak lige 3 puanla başladı.

Süper Lig 2021-2022 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk eden son şampiyon Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak lige 3 puanla başladı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş sahne aldı. 526 gün sonra taraftarıyla buluşan siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor karşısında Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'in golleriyle 3-0 galip gelirken, sezona da bıraktığı yerden başladı. Maç boyunca rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan ve pozisyon vermeyen siyah-beyazlılar, 8. dakikada öne geçti. Yeni transfer Kenan Karaman'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kevin N'Koudou, Selim Ay'dan sıyrılarak sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2021-2022 sezonunun ilk golü N'Koudou'dan gelirken, ilk asisti yapan isim de Kenan Karaman oldu.

ROSİER ASİSTLE BAŞLADI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olan Rosier de sezona asistle başladı. Maç boyunca çok koşan ve kritik müdahalelerde bulunan Fransız yıldız, 52. dakikada zor pozisyonda meşin yuvarlağı ceza sahası içinde kontrol ederek Atiba Hutchinson'a güzel bir pas çıkardı. Kanadalı yıldızın düzeltip yaptığı vuruşta top ağlara giderken, Beşiktaş da farkı 2'ye yükseltti. Karşılaşmada son sözü ise Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon en çok golüne imza atan ismi olan Larin söyledi. 90+3. dakikada Gökhan Töre'nin sert şutunda kaleci Gökhan'dan dönen topa düzgün bir vuruş yapan Kanadalı golcü, sezonu golle açarken, maçın da skorunu ilan etti: 3-0. Sezona 3 puanla başlayan son şampiyon Beşiktaş, önümüzdeki hafta Gaziantep FK deplasmanında boy gösterecek.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Son şampiyon 3 puanla başladı
Son şampiyon 3 puanla başladı
Son şampiyon 3 puanla başladı
Son şampiyon 3 puanla başladı
Son şampiyon 3 puanla başladı
Son şampiyon 3 puanla başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Demir Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Yusuf Güney Süreyya Yalçın
Spor Caner Erkin Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son şampiyon 3 puanla başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 22:59:58. #1.15#

title