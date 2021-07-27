"Son Şaka" TRT 1'de izleyiciyle buluşacak
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"Son Şaka" TRT 1'de izleyiciyle buluşacak

'Son Şaka' TRT 1'de izleyiciyle buluşacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat

Radyocu Serdar Gökalp'in başrolünde oynadığı ve hikayesini de yazdığı "Son Şaka" filmi bu akşam TRT 1'de ekranlara geliyor.

Radyocu Serdar Gökalp'in başrolünde oynadığı ve hikayesini de yazdığı "Son Şaka" filmi bu akşam TRT 1'de ekranlara geliyor.

Yönetmenliğini Erkam Bülbül'ün üstlendiği, senaryosu Fatih Mutlu'nun elinden çıkan filmin oyuncu kadrosunda; Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Özer Arslan, Hikmet Körmükçü, Bülent Alkış, Kemal Başar ve Osman Doğan gibi isimler yer alıyor.

Yapımda, telefon şakalarıyla tanınan radyocu Serdar'ın sevgilisi Ayşen'e evlilik teklifi ederken başvurduğu şakanın ardından yaşanan beklenmedik olaylar anlatılıyor.

Macera ve komedi türündeki "Son Şaka", bu akşam 20.00'de televizyonda ilk kez TRT 1'de seyircinin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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