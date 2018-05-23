Beşiktaş, Demba Ba'ya Son Teklifi Yapıp Rest Çekti
Demba Ba ile 2,5 milyon euroya ilk etapta el sıkışan Beşiktaş yönetimi, "Bu şartları kabul etmezsen istediğin yere gidebilirsin." resti çekti.
Demba Ba ile pazarlık masasına oturarak prensip anlaşmasına varan Beşiktaş Yönetimi, Senegalli oyuncuya sunduğu şartların kabul edilmemesi halinde bu transfer dosyasını tamamen rafa kaldıracak.
33 yaşındaki başarılı futbolcuyla 1+1 yıl üzerinden senelik 2.5 milyon euroya el sıkışan siyah beyazlı yönetim, bu rakamı yukarı çıkaramayacağını Demba Ba'ya ileterek, üstü örtülü bir şekilde rest çekti.
"ŞARTLARI KABUL ETMEZSEN GİDEBİLİRSİN"
Çin'den gelen astronomik teklifi kullanarak pazarlıkta sözü edilen rakamları yukarı çekmek isteyen Demba Ba'ya, "Bu şartları kabul etmezsen istediğin yere gidebilirsin" mesajı iletildi.
Burak Yılmaz ile de prensip anlaşmasına vardığı için Demba Ba pazarlıklarında eli güçlü olan yöneticilerin Senegalli oyuncudan acele bir karar vermesini istediği bildirildi.
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YAV DEM BA NE VERİR BU SAATTEN SONRA BEŞİKTAŞA NE GEREK VAR İLK GELDĞİNDEDE ÇOK İYİ DEĞİLDİ BENCE GOLLERİ ÇOĞU PENALTIDAN ATMIŞTI AÇIN BAKIN BENCE HİÇ GEREK YOK GOMEZ AYARINDA BULSUNLAR SENEYE YİNE ŞAMPİYONCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yahu bu da beşiktaş aşkıyla ölüyordu sözde, geldi göztepede kaç paraya oynadı. Bu güzel hem de müslüman memleketi bulmuş kaçar gibi çinden ayrılmasaydı para istiyorduysa! Şimdi de blöf yapıp ortalığı kızıştırıyor yoksa gideceğinden değilde.Cevap Yaz Yayından KaldırORHAN: neresi müslüman memleket onu anlamadım murtaza beyYayından Kaldır
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5 yıl oncekı durumuna dustulerCevap Yaz Yayından Kaldır