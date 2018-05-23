Beşiktaş, Demba Ba'ya Son Teklifi Yapıp Rest Çekti

Demba Ba ile pazarlık masasına oturarak prensip anlaşmasına varan Beşiktaş Yönetimi, Senegalli oyuncuya sunduğu şartların kabul edilmemesi halinde bu transfer dosyasını tamamen rafa kaldıracak.

33 yaşındaki başarılı futbolcuyla 1+1 yıl üzerinden senelik 2.5 milyon euroya el sıkışan siyah beyazlı yönetim, bu rakamı yukarı çıkaramayacağını Demba Ba'ya ileterek, üstü örtülü bir şekilde rest çekti.

"ŞARTLARI KABUL ETMEZSEN GİDEBİLİRSİN"

Çin'den gelen astronomik teklifi kullanarak pazarlıkta sözü edilen rakamları yukarı çekmek isteyen Demba Ba'ya, "Bu şartları kabul etmezsen istediğin yere gidebilirsin" mesajı iletildi.

Burak Yılmaz ile de prensip anlaşmasına vardığı için Demba Ba pazarlıklarında eli güçlü olan yöneticilerin Senegalli oyuncudan acele bir karar vermesini istediği bildirildi.