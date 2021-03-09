Son projesini kendisi için hazırladı, çömlek ustası oldu

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde proje uzmanı Muhammet Asil Çetin (34), çömlekçiliğe yeniden hayat vermek için hazırladığı 'Üreten Kadın, Kazanan Sındırgı' isimli projesiyle Avustralya Büyükelçiliği'nden hibe alıp, atölye kurdu. Mesleğin yenilikçi bir şekilde düşünülmemesi nedeniyle yıllar içinde yok olduğunu belirten Çetin, "Yenilikçi ve genç bakış açasıyla ürünlerimizi geliştirip hem toprak kültürümüzü hem de 3 bin yıllık Yağcıbedir kültürünü harmanlayarak, geleceğe aktarmak istiyoruz" dedi.

Sındırgı ilçesinde yıllar içinde son bulan çömlek işleme sanatı, Muhammet Asil Çetin'in hazırladığı proje ile yeniden canlandı. Resmi ve özel kurumlar için çeşitli projeler hazırlayan proje uzmanı Çetin, el sanatlarını araştırırken toprak işleme ve çömlek sanatının ilçede son bulduğunu fark etti. Çetin, 'Üreten Kadın, Kazanan Sındırgı' isimli proje hazırlayıp, Avustralya Büyükelçiliği'nden aldığı hibeyle atölye kurdu. Proje kapsamında kendisini çömlek işçiliği konusunda yetiştiren Çetin, kısa süre sonra başarılı çalışmalar ortaya koydu. Projeye, uzun yıllar mesleği yaptıktan sonra bırakan bir ustayı da dahil eden Çetin, ilçe halkına da eğitimler vermeye başladı.

YENİLİKÇİ VE GENÇ BAKIŞ AÇISI

İlçede yok olan sanata yeni bir bakış açısı getirdiklerini belirten Muhammet Asil Çetin, Sındırgı'nın ünlü Yağcıbedir halılarının motiflerini, toprakla buluşturduklarını söyledi. Çetin, "Bu sanat yenilikçi bir şekilde düşünülmediği için yıllar içinde ilçemizde yok olup gitmiş. Daha önce çömlek işçiliğiyle hiç uğraşmamıştım. Araştırdım ve öğrendim. Yenilikçi ve genç bakış açısıyla, ürünlerimizi geliştirip hem toprak kültürümüzü hem de 3 bin yıllık Yağcıbedir kültürünü harmanlayarak geleceğe aktarmak çabasındayız. Kaybetmeye yüz tutmuş bu sanatı olumlu bir bakış açısıyla sürdürmek istiyoruz. Ayrıca kullanışlı ve dekoratif ürünler üretiyoruz. Züccaciye ürünleri, yemek pişirmek için çömlek tarzı ürünler, fincan ve cezveler, vazo, saksı hatta gramofon dahi üretiyoruz" diye konuştu.

ÜRETİMDE SINIR YOK

Hayal gücü doğrultusunda çok farklı ürünlerin ortaya konulabileceğini söyleyen Muhammet Asil Çetin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Üretmekte bir sınır yok. Yeter ki hayal gücünüz geniş olsun ve yenilikçi düşünerek, teknolojiyle birleştirerek ürünler üretebilelim. Önemli olan hayal gücü. Şu an işlerimizden gayet memnunuz. Yemeklik ürünlerde toprak da çok önemli. Toprağın içinde piştiği için yaptığınız gıdalar çok farklı bir lezzete sahip oluyor. Çömlek sanatıyla gramofon da yaptık. Bu ürünümüzü de Sındırgı'mıza özel. Yağcıbedir halılarının motiflerini işleyerek iki kültürü birleştirdiğimiz, telefonla yani teknolojiyle de birlikte kullanabildiğimiz inovatif bir ürün ortaya çıkardık. En çok tercih edilen ürünlerimiz arasında yer alan toprak gramofon, sesi 2 katına yükseltiyor. Toprağın ve gramofonun boğumlu yapısı sesin daha gür çıkmasını sağlıyor. Bu ürünün patenti Menemenli bir ustamızda. Onun desteğiyle yaptığımız bu ürünü de kendi işlemelerimizi ilave ederek pazarlıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı