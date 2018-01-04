Son Paylaşımı ile Değişimini Gösterdi! Dünyanın En Kıllı Kadını Evlendi, Artık Çok Mutlu
Dünyanın en kıllı insanı olarak ünlenen Sumatra Susuphan'ın Facebook'taki son paylaşımı oldukça ilgi çekti. Susuphan, her gün düzenli olarak tıraş olmaya başlamış ve evlenmiş.
Dünyanın en kıllı kadını olan Sumatra Susuphan 2010'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Susuphan'ın fotoğrafları ilk çıktığı dönem sosyal medyada şok etkisi yaratırken, oldukça da ilgi çekmişti.
KURTADAM SENDROMU
Genç kadın aşırı saç büyümesine neden olan Ambras Sendromu ya da diğer adıyla Kurtadam Sendorumu'ndan muzdarip. Bu hastalık o kadar nadir görülüyor ki dünyada sadece 50 kişi bu hastalığa sahip.
DÜZENLİ OLARAK TIRAŞ OLMAYA BAŞLADI
Çocukken uygulanan lazer tedavisine rağmen Sumatra'nın saçları büyümeye devam etmiş. Ancak sosyal medyada çıkan son görüntüleri kadının artık kılsız bir surata sahip olduğunu gösterdi. Babası Samrerng, kızının durumunun iyileşmediğini ancak artık suratını düzenli olarak traşlamaya başlamış olduğunu açıkladı.
"TÜYLERİM BENİ ÖZEL KILIYOR"
Sumatra konuyla ilgili olarak, "Başkalarından daha farklı hissetmiyorum ve okulda çok arkadaşım var. Tüylü olmak beni özel kılıyor." dedi. Sumatra Facebook postunda ayrıca evlendiğini ve çok mutlu olduğunu da söyledi.
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Bu hale gelmek icin duzenli tlras deyil agda yapsa bu hale gelmez bence sacma habwrCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ya ne salak insanlarsınız bunca sakat insan var onlarda mı besmelesiz ilişki sonucu oldu beyin yok sizde sizi de besmelesiz yapmışlar o zaman ?? herşeyi dine bağlayan dinsizler memleket elden gidiyor açın gözünüzü artık bu yalan haber gibi kandırılıyorsunuz halaCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Allahçılar gene klavye başında alimlik taslıyor her şeyi de allaha bağlamasanız ölürsünüz siz niye bu kadar malsınız diyeceğim onu da allaha bağlarsınızCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Besmeleyle ilişkıye gırmeyen herkes hersey dogurur nıye sasırıyorsunuz allahın sözüCevap Yaz 1 18 Yayından KaldırMERT: Allahı ağzına alma mahluk dünyada kaç milyar Müslüman olmayanlar var Bismillahın B sini bilmezler , daha bugünkü haberde keci yavrusu kalbi disarida doğmuş eee buna ne diyeceksin salak5 1 Yayından Kaldır
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Allah''a şirk koşanlar dalga geçenler aklınızı başınıza alın yazık etmeyin kendinize Allah''ın gazabı büyük olur uyarmak benim vazifem gerisi size kalmış. . .Cevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır
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YALANNNN.YALANCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kadın kıldan gözükmüyorCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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yorumları tek tek okudum yorumlara yazılan yorumları da ve haykırdım dedim ki başka ülkede yaşayamam :)Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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keşke traş olmasaymışCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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mollalar bedeviler koşun gene size goy goy haberi var hadi cabuk sallayın bagrın ccagırın işsizlik enflasyon icftclik tarım kadın cinayeti cocuk istismarı ne arasan var hic birine ses cıkartmayım burada sallayın goygoy haber burada gelinCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Habere bakarmısınız. !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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TAKMA KIL VE BU DARWİNİZM İN KALINTISI BİR HAVER.. MEYDA NASIL DA AHMAKÇA HABERLERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞIYOR! APTALLIKCevap Yaz 4 6 Yayından KaldırTESLA: bak güzel kardeşim darwin teorisi geride kaldı reenkarnasyonuda bıraktık oradan dejavuya geçtik hatta dejavuyuda geçtik şuan yansımalardayız buralardayız hatta paralel evden yada zaman da sıçrama gibi teorilerdeyiz1 Yayından KaldırALBATROSS: GARDAŞ BİR DAWNİN MARVİN ANLAMAYIZ. . PAVLAVUN KÖPEKLERİ GİBİSİN HA SEN ONDAN HABER VER. . FEDÖCÜLERLE İŞ PEŞİNDE MİSİN ANLAMADIK. .3 Yayından Kaldır
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o kadın artık çorumlu olarak okudumCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ALLAHIM da buna böle bir hastalik vermis elind eolan birsey degilki ben mesele cok zayifim kilom 30 hastalgim nedeniyle amalyit oldum akciyerimin yarisi alindi sonra baska hastalikalr derken Kilo Almaz oldum ne yapaim deidm vaz gectim artik aynada kendimi gorunce sirtima Kadar igrenc dikis izleirni once uzuluyordum ama simdi cokta tin diyorum önce saglik arkadslar hastalgin nezaman gelecgi belli olmuor Saglam biriyim diyorsun bir bakmsin hayatin degimisCevap Yaz 22 3 Yayından KaldırHELAL OLSUN: helal olsun ben kanserim ve kimsenin acıklı bakışlarına aldırmadan yaşamayı öğrendim annemin bana bakıp ağlamalarına da alıştım3 Yayından KaldırGARİP: haklısın1 Yayından KaldırREF.: Özür dilerim artı bir e basacaktım eksi oldu kusura bakmayın gecmiş olsun Saygılar Sevgiler Fatma Hanım.6 Yayından Kaldır
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üst resim bir afet alt ayrı biri sacmalık.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Gülecek dalga geçecek birşey yok demekki öyle bir rahatsızlığı hastalığı var. Onunda her insan gibi mutlu olmaya hakkı var inşallah mutlu mesut devam eder hayatınaCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Aman ALLAHIM yüzü böyleyse 3.bölge kimbilir nasıldır :)))Cevap Yaz 1 14 Yayından KaldırBBB: Git bi aynaya bak bakalim nasilmiş 3. Bölgesi3 Yayından Kaldır
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Allahın dediği olur hakir görene Allah böyle evlat verebilir daha kötüsünüde Allahın hikmetiCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Aman yarabbim bu ne ya tövbe tövbe keşke kıllı kalsaymışCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Sıkılır ilerde bırakır traş i kocada boşar yada aldatırCevap Yaz 4 Yayından Kaldır