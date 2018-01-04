Son Paylaşımı ile Değişimini Gösterdi! Dünyanın En Kıllı Kadını Evlendi, Artık Çok Mutlu

Dünyanın en kıllı kadını olan Sumatra Susuphan 2010'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Susuphan'ın fotoğrafları ilk çıktığı dönem sosyal medyada şok etkisi yaratırken, oldukça da ilgi çekmişti.

KURTADAM SENDROMU

Genç kadın aşırı saç büyümesine neden olan Ambras Sendromu ya da diğer adıyla Kurtadam Sendorumu'ndan muzdarip. Bu hastalık o kadar nadir görülüyor ki dünyada sadece 50 kişi bu hastalığa sahip.

DÜZENLİ OLARAK TIRAŞ OLMAYA BAŞLADI

Çocukken uygulanan lazer tedavisine rağmen Sumatra'nın saçları büyümeye devam etmiş. Ancak sosyal medyada çıkan son görüntüleri kadının artık kılsız bir surata sahip olduğunu gösterdi. Babası Samrerng, kızının durumunun iyileşmediğini ancak artık suratını düzenli olarak traşlamaya başlamış olduğunu açıkladı.

"TÜYLERİM BENİ ÖZEL KILIYOR"

Sumatra konuyla ilgili olarak, "Başkalarından daha farklı hissetmiyorum ve okulda çok arkadaşım var. Tüylü olmak beni özel kılıyor." dedi. Sumatra Facebook postunda ayrıca evlendiğini ve çok mutlu olduğunu da söyledi.



