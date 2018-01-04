Son Paylaşımı ile Değişimini Gösterdi! Dünyanın En Kıllı Kadını Evlendi, Artık Çok Mutlu

Son Paylaşımı ile Değişimini Gösterdi! Dünyanın En Kıllı Kadını Evlendi, Artık Çok Mutlu

Dünyanın en kıllı insanı olarak ünlenen Sumatra Susuphan'ın Facebook'taki son paylaşımı oldukça ilgi çekti. Susuphan, her gün düzenli olarak tıraş olmaya başlamış ve evlenmiş.

Dünyanın en kıllı kadını olan Sumatra Susuphan 2010'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Susuphan'ın fotoğrafları ilk çıktığı dönem sosyal medyada şok etkisi yaratırken, oldukça da ilgi çekmişti.

KURTADAM SENDROMU

Genç kadın aşırı saç büyümesine neden olan Ambras Sendromu ya da diğer adıyla Kurtadam Sendorumu'ndan muzdarip. Bu hastalık o kadar nadir görülüyor ki dünyada sadece 50 kişi bu hastalığa sahip.

DÜZENLİ OLARAK TIRAŞ OLMAYA BAŞLADI

Çocukken uygulanan lazer tedavisine rağmen Sumatra'nın saçları büyümeye devam etmiş. Ancak sosyal medyada çıkan son görüntüleri kadının artık kılsız bir surata sahip olduğunu gösterdi. Babası Samrerng, kızının durumunun iyileşmediğini ancak artık suratını düzenli olarak traşlamaya başlamış olduğunu açıkladı.

"TÜYLERİM BENİ ÖZEL KILIYOR"

Sumatra konuyla ilgili olarak, "Başkalarından daha farklı hissetmiyorum ve okulda çok arkadaşım var. Tüylü olmak beni özel kılıyor." dedi. Sumatra Facebook postunda ayrıca evlendiğini ve çok mutlu olduğunu da söyledi.


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YORUMLAR (42)

  • YASEMİN:
    Ya ne salak insanlarsınız bunca sakat insan var onlarda mı besmelesiz ilişki sonucu oldu beyin yok sizde sizi de besmelesiz yapmışlar o zaman ?? herşeyi dine bağlayan dinsizler memleket elden gidiyor açın gözünüzü artık bu yalan haber gibi kandırılıyorsunuz hala
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  • ALLAHÇI KAFA:
    Allahçılar gene klavye başında alimlik taslıyor her şeyi de allaha bağlamasanız ölürsünüz siz niye bu kadar malsınız diyeceğim onu da allaha bağlarsınız
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  • ZEYEP:
    Besmeleyle ilişkıye gırmeyen herkes hersey dogurur nıye sasırıyorsunuz allahın sözü
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    MERT: Allahı ağzına alma mahluk dünyada kaç milyar Müslüman olmayanlar var Bismillahın B sini bilmezler , daha bugünkü haberde keci yavrusu kalbi disarida doğmuş eee buna ne diyeceksin salak
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  • MİSAFİR:
    Allah''a şirk koşanlar dalga geçenler aklınızı başınıza alın yazık etmeyin kendinize Allah''ın gazabı büyük olur uyarmak benim vazifem gerisi size kalmış. . .
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  • TESLA:
    yorumları tek tek okudum yorumlara yazılan yorumları da ve haykırdım dedim ki başka ülkede yaşayamam :)
    Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
  • REF:
    mollalar bedeviler koşun gene size goy goy haberi var hadi cabuk sallayın bagrın ccagırın işsizlik enflasyon icftclik tarım kadın cinayeti cocuk istismarı ne arasan var hic birine ses cıkartmayım burada sallayın goygoy haber burada gelin
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  • DARWİNİZM KOKUSU ALIYORUZ:
    TAKMA KIL VE BU DARWİNİZM İN KALINTISI BİR HAVER.. MEYDA NASIL DA AHMAKÇA HABERLERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞIYOR! APTALLIK
    Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
    TESLA: bak güzel kardeşim darwin teorisi geride kaldı reenkarnasyonuda bıraktık oradan dejavuya geçtik hatta dejavuyuda geçtik şuan yansımalardayız buralardayız hatta paralel evden yada zaman da sıçrama gibi teorilerdeyiz
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    ALBATROSS: GARDAŞ BİR DAWNİN MARVİN ANLAMAYIZ. . PAVLAVUN KÖPEKLERİ GİBİSİN HA SEN ONDAN HABER VER. . FEDÖCÜLERLE İŞ PEŞİNDE MİSİN ANLAMADIK. .
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  • FATMA KÜCÜK:
    ALLAHIM da buna böle bir hastalik vermis elind eolan birsey degilki ben mesele cok zayifim kilom 30 hastalgim nedeniyle amalyit oldum akciyerimin yarisi alindi sonra baska hastalikalr derken Kilo Almaz oldum ne yapaim deidm vaz gectim artik aynada kendimi gorunce sirtima Kadar igrenc dikis izleirni once uzuluyordum ama simdi cokta tin diyorum önce saglik arkadslar hastalgin nezaman gelecgi belli olmuor Saglam biriyim diyorsun bir bakmsin hayatin degimis
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    HELAL OLSUN: helal olsun ben kanserim ve kimsenin acıklı bakışlarına aldırmadan yaşamayı öğrendim annemin bana bakıp ağlamalarına da alıştım
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    GARİP: haklısın
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    REF.: Özür dilerim artı bir e basacaktım eksi oldu kusura bakmayın gecmiş olsun Saygılar Sevgiler Fatma Hanım.
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  • ULTRAASLAN:
    Gülecek dalga geçecek birşey yok demekki öyle bir rahatsızlığı hastalığı var. Onunda her insan gibi mutlu olmaya hakkı var inşallah mutlu mesut devam eder hayatına
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  • AHMET:
    Allahın dediği olur hakir görene Allah böyle evlat verebilir daha kötüsünüde Allahın hikmeti
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