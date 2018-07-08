Son Ohal Khk'sı Yayımlandı

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında alınması gereken tedbirleri içeren 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Günler öncesinden yayımlanacağı duyurulan ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren 701 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. KHK'ya göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı bulunduğu değerlendirilen 18 bin 632 kamu görevlisi meslekten ihraç edildi.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998 personel, Kara Kuvvetlerinden 3 bin 77, Deniz Kuvvetlerinden bin 126, Hava Kuvvetleri Komutanlığından bin 949, subay ve astsubay ihraç edildi. Adalet Bakanlığı ve bağlı bulunan kuruluşlardan aralarında hakim adayı ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu bin 52 kişi, 4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam, Jandarma Genel Komutanlığından 649 subay, astsubay ile uzman çavuş, Milli Eğitim Bakanlığından 658, Dışişleri Bakanlığından 50, İçişleri Bakanlığından 31, Milli Savunma Bakanlığından 12 personel ihraç edildi. Yüksek öğretim kurumlarından 199 akademik, 52 idari personel meslekten uzaklaştırıldı.

Kararnameye göre, kamu görevinden çıkarılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınacak. Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek.

Göreve iadeler

Daha önce yayımlanan kararnamelerle ihraç edilen 129 kişinin kamu görevlerine dönmelerinin önü açıldı. Bu kişilerden KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde göreve başlamayanlar, çekilmiş sayılacak. Göreve başlayan şahıslara kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek. Bu kişiler kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak.

Daha önce ihraç edilen isimler arasında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığından 30, Milli Eğitim Bakanlığından 1, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 50, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 26, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 5 ve yüksek eğitim kurumlarından 8 olmak üzere toplamda 129 kişinin görevleri iade edildi.

Daha önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle rütbeleri ve emeklilik hakları ellerinden alınan TSK mensuplarından Kara Kuvvetleri Komutanlığında 8, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 10 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 1 kişinin rütbeleri ve hakları iade edildi.

TSK, emniyet ve jandarmadan emekli bin 526 kişinin rütbeleri alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Emniyet Genel Müdürlüğünden ve Jandarma Genel Komutanlığından emekliye ayrılanlardan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı bulunduğu değerlendirilen TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden bin 167 ve Jandarma Genel Komutanlığından 35 kişi olmak üzere, toplamda bin 526 kişinin rütbeleri alınarak emekli kimlikleri iptal edildi. Bu kişiler, kamu görevlerine kabul edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı bir şekilde görevlendirilemeyecek. Ayrıca bu kişiler uhdelerinde taşıdıkları unvan ve sıfatlardan da yararlanamayacak. Rütbesi alınan emekti TSK personeli arasında Kara Kuvvetlerinde 240, Deniz Kuvvetlerinde 22, Hava Kuvvetlerinde 62 olmak üzere 325 personel yer alırken bu sayı, Emniyet Genel Müdürlüğünde bin 167, Jandarma Genel Komutanlığında ise 35 kişi oldu.

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkındaki Kanun'a tabi öğrencilerden ABD'de öğrenim gören bir kişinin öğrencilikle ilişkisi kesildi. Bu kişinin gördüğü eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmayacak ve kişi söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak.

12 dernek, 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı

Ayrıca, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği, Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği, Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği, Özer Hukuk ve Düşünce Derneği, Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği, Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği, Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği, Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği ile Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği kapatıldı. Halkın Nabzı ve Özgürlükçü Demokrasi ile Welat Gazeteleri ve Avantaj TV kapatılan kurum ve kuruluşlar arasında yer aldı. - ANKARA