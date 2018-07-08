Son Ohal Khk'sı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında alınması gereken tedbirleri içeren 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugünkü sayıda yayımlanan KHK'ya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998 personel, Kara Kuvvetlerinden 3 bin 77, Deniz Kuvvetlerinden bin 126, Hava Kuvvetleri Komutanlığından bin 949, subay ve astsubay ihraç edildi. Adalet Bakanlığı ve bağlı bulunan kuruluşlardan aralarında hakim adayı ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu bin 52 kişi, 4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam, Jandarma Genel Komutanlığından 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi. Milli Eğitim Bakanlığından 658, Dışişleri Bakanlığından 50, İçişleri Bakanlığından 31, Milli Savunma Bakanlığından 12 personel ihraç edildi. Yüksek Öğretim Kurumlarından 199'u akademik 52'si idari personel meslekten uzaklaştırıldı. Çeşitli kamu kurumlarında görev yapan toplam 18 bin 632 personel meslekten ihraç edildi.

Göreve iadeler

Yapılan soruşturmalar neticesinde daha önce ihraç edilen isimler arasında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığından 30, Milli Eğitim Bakanlığından 1, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 50, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 26, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 5 ve yüksek eğitim kurumlarından 8 olmak üzere toplamda 129 kişinin görevlerine dönmelerinin önü açıldı.

Daha önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle rütbeleri ve emeklilik hakları ellerinden alınan TSK mensuplarından Kara Kuvvetleri Komutanlığında 8, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 10 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 1 kişinin rütbeleri ve hakları iade edildi.

Rütbesi alınan emekli TSK, emniyet ve jandarma mensupları

Kararnameye göre, Kara Kuvvetlerinde 240, Deniz Kuvvetlerinde 22, Hava Kuvvetlerinde 62 general, subay ve astsubayın rütbeleri ve emeklilik hakları ellerinden alınırken, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden bin 167, Jandarma Genel Komutanlığından 35 emekli personelin rütbeleri alındı.

ABD'de öğrenim gören bir kişinin öğrencilikle ilişkisi kesildi.

Ayrıca KHK ile 12 dernek, 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı. - ANKARA