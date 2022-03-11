DENİZLİ (İHA) - Son nefesini doğum gününde babasının mezarı başında verdi

-Kendinden haber alınamayan inşaat işçisinin cansız bedeni babasının mezarı başında bulundu

DENİZLİ - Denizli'de dünden beri kendisinden haber alınamayan inşaat işçisi, 16 yıl önce kaybettiği babasının mezarı başında ölü olarak bulundu. Son nefesini doğum gününde babasının mezarı başında veren işçi yakınlarının, gözyaşları yürekleri dağladı.

Olay, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dünden beri kendisinden haber alınmayan inşaat işçisi Ramazan Kılıç (48), Asri Mezarlık'ta görevliler tarafından 16 yıl önce kaybettiği babasının mezarının yanında hareketsiz yatarken bulundu. Görevlilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, başından tabancayla vurulmuş olan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar esnasında mezarlığa gelen Kılıç'ın yakınları, fenalık geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen aile yakınlarının ağıtları yürekleri dağlarken, Kılıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

11 Mart 1974 tarihinde dünyaya gelen Ramazan Kılıç'ın doğum gününde, 2006 yılında kaybettiği babasının mezarı başında ölü olarak bulunması yakınlarının yaşadığı acıyı daha da artırdı. Evi de mezarlığın yakınında olan ve dünden bu yana her yerde aranan Ramazan Kılınç'ın en son görüştüğü yakınlarına ruhunun daraldığını ve bunalıma girdiğini söylediği iddia edildi. Ramazan Kılınç'ın

intihar mı ettiği yoksa cinayete kurban mı gittiğinin ise yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.