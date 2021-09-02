Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu
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Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu

Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te bir markete denetime giden zabıta personeli, son kullanma tarihi geçmiş 725 adet ürüne el koydu.

Bilecik'te bir markete denetime giden zabıta personeli, son kullanma tarihi geçmiş 725 adet ürüne el koydu.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin denetimler kapsamında Bahçelievler Mahallesi Göçmen Konutları mevkisinde bir makete girdi. Ekipler raflarda ve içecek dolabındaki ürünleri inceledi. Ekipler ürünlerin çoğunun son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu gördü. Hemen ürünleri toplayan zabıta ekipleri, hepsini imha edere market sahibine cezai yazdı. Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, markette bulunan ürünlerin halk sağlığını tehdit eden ettiğini, bu nedenle tüm mallara tutanak ile imha edilmek üzere el konulduğunu söyledi.

Öte yandan tutulan tutanakta 73 kalem, 725 adet ürün olduğu görüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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