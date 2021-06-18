Son kullanma tarihi geçen ilaçları piyasaya sürmek isterken yakalandı
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Son kullanma tarihi geçen ilaçları piyasaya sürmek isterken yakalandı

Son kullanma tarihi geçen ilaçları piyasaya sürmek isterken yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Eskiemirler köyünde kullanılmayan ve depo haline getirilen okul binasına, jandarma baskın düzenledi.

BARTIN'ın Eskiemirler köyünde kullanılmayan ve depo haline getirilen okul binasına, jandarma baskın düzenledi. Depodaki 500 bin liralık ilaç ve malzemeye el koyulurken, son kullanma tarihi geçenleri piyasaya sürmeye çalışan Yunus K. (38) yakalandı.

Bartın'a bağlı Eskiemirler köyündeki 3 katlı kullanılmayan okul binasını muhtarlıktan kiralayan Yunus K., ilaç deposu haline getirdi. Toplum sağlığına tehdit oluşturan ürünleri ürettiği iddiasıyla yapılan şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Okula dün jandarma ekipleri ve Sağlık Bakanlığı'nın yetkilileri baskın düzenledi. Baskında etil alkol, ilaç son kullanım etiketleri, el dezenfektanları, oksijenli su, son kullanma tarihi baskı kaşesi, poşet yapıştırma makinesi ile elektronik tartının bulunduğu piyasa değeri 500 bin lira olan ilaç ve malzeme ele geçirildi. Depo olarak kullanılan okul binası, ekipler tarafından mühürlendi. Tarihi geçmiş ilaçların son kullanma tarihlerini güncelleyerek, tekrar piyasaya sürmeye çalışan Yunus K. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son kullanma tarihi geçen ilaçları piyasaya sürmek isterken yakalandı
Son kullanma tarihi geçen ilaçları piyasaya sürmek isterken yakalandı
Son kullanma tarihi geçen ilaçları piyasaya sürmek isterken yakalandı
Son kullanma tarihi geçen ilaçları piyasaya sürmek isterken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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