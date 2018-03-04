Son Kullanıcılar Nelere Dikkat Etmeli?

Secure Future CEO'su Cem M. Kotanoğlu, veri alışverişi sırasında son kullanıcıların nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda Wise TV'ye konuştu.

Son kullanıcıların veri alışverişi sırasında kullandıkları uygulamaların, güvenli uygulamalar olmasına dikkat etmesi gerektiğini belirten Kotanoğlu, veri sızıntıları yaşanması konusunda da dikkat edilmesi gerektiğini ve Secure Future'un da bu anlamda çalışmalarının olduğunu ifade etti.