Son KHK ile Bin 526 Kişinin Rütbesi Geri Alındı! Tam Liste Haberimizde

Resmi Gazetede yayımlanan son KHK ile kamudan 18 bin 632 personel ihraç edilirken Emniyet ve TSK'dan daha önce ayrılan bin 526 kişinin rütbeleri geri alındı.

TSK'DAN BİN 167 KİŞİ VAR

Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK`dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı.

İŞTE RÜTBESİ ALINANLARIN TAM LİSTESİ: