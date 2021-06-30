Son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüsle mücadele kapsamında akşam saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması son kez başladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında akşam saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması son kez başladı. Kısıtlama öncesinde İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda vatandaşlar yoğunluk oluştururken, kısıtlamayla birlikte muaf tutulan kişilerin ve yabancı turistlerin sokakta olduğu görüldü.

Türkiye bu gece son kez uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte yarın - 1 Temmuz - itibariyle Normalleşme Dönemine adım atacak. Korona virüsle mücadele kapsamında akşam saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece son kez uygulanacak. Saat 22.00 itibariyle uygulanacak olan kısıtlama öncesinde vatandaşların Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Son kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren İstiklal Caddesi'nde kısıtlamadan muaf tutulan kişi ve turistlerin olduğu görüldü.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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