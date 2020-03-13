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Başakşehir, Danimarka, Türkiye, Spor

Son kez seyircili oynanan maçta Başakşehir'e Türkiye'nin her yerinden destek...

Virüsün ardından tedirgin olduk ancak yine de destek olmaya geldikKendimizce önlemleri aldıkOlgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR - UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İstanbul Başakşehir, sahasında Danimarka'nın Kopenhag ekibini 1-0 mağlup ederken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden...

13.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:06
Son kez seyircili oynanan maçta Başakşehir'e Türkiye'nin her yerinden destek...

Virüsün ardından tedirgin olduk ancak yine de destek olmaya geldik

Kendimizce önlemleri aldıkOlgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR   - UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İstanbul Başakşehir, sahasında Danimarka'nın Kopenhag ekibini 1-0 mağlup ederken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen taraftarlar turuncu lacivertlilere stadyumda destek verdi.Nisan ayının sonuna kadar tüm spor müsabakalarının koronavirüsün yayılmasına engel olmak amacıyla seyircisiz oynanması kararı alınırken, son kez seyircili oynanan mücadeleye ilgili büyüktü.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesinde birçok takımının taraftarı, Türkiye'nin farklı bölgelerinden turuncu lacivertlilere destek olmak adına stadyumdaki yerini aldı.Karşılaşma için Sakarya'dan geldiklerini belirten bir grup taraftar, Maç için ailece Sakarya'dan geldik. Başakşehir'i de milli duygularla desteklemek için geldik. İnşallah kazanır. Gönlümüz, kalbimiz Türkiyemizden yana ifadelerini kullandılar.Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından maça gelmek için biraz tedirgin olduklarını ancak yine geldiklerini ifade eden taraftarlar, Tedbirlerimizi alarak yola çıktık. Herkesin bildiği gibi dezenfektan, kolonya kullanıyoruz. Bunun yanında temizliğe de önem gösteriyoruz şeklinde konuştular.

Karşılaşmayı takip etmek için maskeyle gelen iki taraftar ise Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı olduklarını ancak Türkiye adına Başakşehir'i desteklemeye geldiklerini söylediler. Stadyumun kalabalık olduğunu ve bunun için maskeyle geldiklerini belirten taraftarlar, önlemler alarak karşılaşmayı takip etmeye geldiklerini söylediler.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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