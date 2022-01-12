Son Karatabak Bergamalı İsmail Araç'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül

İZMİR (Bültenler) - Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende İsmail Araç (91) ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Tören ardından konu ile ilgili bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "UNESCO Dünya Mirası Bergama'mız da yaşayan insan hazinesi, kültürel miras taşıyıcısı olarak ödül alan İsmail amcamız adına ve Bergama'mız adına çok mutlu olduk. Geleceğe aktarılan mirasın temsilcisi İsmail amcamız bizi çok sevindirdi" dedi.

ÖDÜL TÖRENİ İÇİN ANKARA'YA BERGAMA ÇIKARMASI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ödül törenine Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta birlikte katıldı. Son karatabak ustası 91 yaşındaki İsmail Araç'ı bu büyük günde yalnız bırakmadılar.

İZMİR MİLLETVEKİLLERİ BİNALİ YILDIRIM, HAMZA DAĞ'DAN TEBRİK

Törenin ardından son karatabak ustası İsmail Araç'ı, İzmir Milletvekilleri AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tebrik ettiler. Yıllardır deri işleyip geleneksel olarak Parşömen üreten İsmail Araç'ın mesleğine olan sevgisini ve yaşam hikâyesini kendinden dinlediler.

SON KARATABAK İSMAİL ARAÇ; "ÇOK MUTLU OLDUM"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından ödül verileceğinin kendisine duyurulması ardından çok mutlu olduğunu ifade eden ve ödül için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden son karatabak İsmail Araç, "Ödül alacağımı duyunca çok mutlu oldum. Ben Bergamalıyım. 1953 yılında başladığım tabaklık mesleğine ilk gün ki sevgimle devam ediyorum. Parşömen'den köseleye, kuş derisinden yılan derisine kadar birçok deriyi işledim ve halen işlemeye devam ediyorum. Ömrüm oldukça da mesleğime devam edeceğim. Bu ödül, ilerleyen yaşımda beni iyiden iye motive etti. Çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan'a, belediyemize, bakanlığımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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