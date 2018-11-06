Trabzonsporlu Burak Yılmaz İçin Son Kararı, Başkan Ahmet Ağaoğlu Verecek
Trabzonspor'da saha içi ve saha dışı tavırlarıyla gündemden bir türlü düşmeyen, son oynanan Bursaspor maçındaki hareketleriyle de sabırları zorlayan Burak Yılmaz'la ilgili son kararı Başkan Ahmet Ağaoğlu verecek.
Trabzonspor'da bir türlü düşmeyen, son oynanan Bursaspor maçındaki hareketleriyle de sabırları zorlayan Burak Yılmaz'la ilgili son kararı Başkan Ahmet Ağaoğlu verecek.
TEKNİK DİREKTÖRE EL-KOL HAREKETİ YAPMIŞTI
Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken tribünlere ve Teknik Direktör Ünal Karaman'a karşı yaptığı el-kol hareketleri maçın önüne geçmişti.
SON KARARI BAŞKAN VERECEK
Burak'ın yer aldığı antrenman sonrası Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetim ile bir görüşme yaparak oyuncu hakkında yönetime görüşlerini sundu. Dün akşam saatlerinde Trabzon'da bulunan yöneticilerin toplanmasıyla durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulu, buradan çıkan sonucu başkana aktardı ve son kararı başkan Ahmet Ağaoğlu'na bıraktı.
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bende davarımmmmm dıyen damadan ne beklıyorusnuzzzCevap Yaz Yayından Kaldır
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burak haklı bende böyle bir beceriksiz takımda oynasam kramponumu seyirciye sallarimCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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KOVUN GİTSİN AMA ÖNCE YÜKLÜ BİR PARA CEZASI VERİNCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Rabbim yetenek vermis, beyin vermemis. Kim aklini kurcaliyor kim bunlari yaptiriyor bilmiyorum. 3 ayda 5 vukaat. Trabzonspor kimsenin babasinin yeri degil. Yeter artik gule gule burak. Burak gitmezse once hoca, sonra baskan gider...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Burak’ın oynayacagı tek takım:Real Madrid,tir;))Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır