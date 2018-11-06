Trabzonsporlu Burak Yılmaz İçin Son Kararı, Başkan Ahmet Ağaoğlu Verecek

Trabzonspor'da bir türlü düşmeyen, son oynanan Bursaspor maçındaki hareketleriyle de sabırları zorlayan Burak Yılmaz'la ilgili son kararı Başkan Ahmet Ağaoğlu verecek.

TEKNİK DİREKTÖRE EL-KOL HAREKETİ YAPMIŞTI

Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken tribünlere ve Teknik Direktör Ünal Karaman'a karşı yaptığı el-kol hareketleri maçın önüne geçmişti.

SON KARARI BAŞKAN VERECEK

Burak'ın yer aldığı antrenman sonrası Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetim ile bir görüşme yaparak oyuncu hakkında yönetime görüşlerini sundu. Dün akşam saatlerinde Trabzon'da bulunan yöneticilerin toplanmasıyla durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulu, buradan çıkan sonucu başkana aktardı ve son kararı başkan Ahmet Ağaoğlu'na bıraktı.