Son Kabine karaları neler? Kabine Toplantısı konuları!

İki haftalık kısıtlama kararlarına bugün yenileri eklenecek. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası muhtemel kararlar neler? Son Kabine karaları neler? Kabine Toplantısı konuları!

İki haftalık kısıtlama kararlarına bugün yenileri eklenecek. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası muhtemel kararlar neler? Son Kabine karaları neler? Kabine Toplantısı konuları!

KABİNE TOPLANTISI MUHTMEL KONULAR

Milyonların gözü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında. 14 Nisan'da başlayan iki haftalık kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği ya da tam kapanmaya çevrileceği ile ilgili karar bu akşam belli olacak. Kritik toplantıya saatler kala değerlendirmelerde bulunan iki yetkili; okul ve AVM'lerin kapanmasının gündemde olduğunu, üretimin devam ettiği bir kapanma modelinin uygulanabileceğini ve nihai kararı Erdoğan'ın vereceğini söyledi.

İki hafta önce yapılan kabine toplantısında tedbirler 15 gün süreyle sıkılaştırılırken, beklenen sonucun elde edilememesi halinde daha sıkı tedbirlerin gündeme gelebileceği açıklanmıştı. Reuters'a bilgi veren iki yetkili, iki haftalık uygulamada vaka sayılarının 60 bin üstüne çıktıktan sonra 38 bine kadar düştüğünü, dün itibariyle 38 bin 553 olduğunu, vefat sayılarının ise 300'ün üzerine çıktığını belirterek, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulacağını belirtti.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL