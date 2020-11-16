Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen ilaç sayısının 8.880'e yükseldiğini...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen ilaç sayısının 8.880'e yükseldiğini...

16.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:44
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen ilaç sayısının 8.880'e yükseldiğini...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen ilaç sayısının 8.880'e yükseldiğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen ilaç sayısının 8.880'e yükseldiğini bildirdi. Bakan Selçuk, sadece son iki yılda geri ödeme listesine alınan ilaç sayısının 1.166 olduğunu belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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