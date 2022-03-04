Son iki kolyeyi kim aldı? 4 Mart Cuma Survivor Birleşme Partisi Oyunu kim kazandı? - Haberler

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Son iki kolyeyi kim aldı? 4 Mart Cuma Survivor Birleşme Partisi Oyunu kim kazandı?

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Son iki kolyeyi kim aldı? 4 Mart Cuma Survivor Birleşme Partisi Oyunu kim kazandı?

Survivor Birleşme Partisi öncesi yarışmacılar partiye katılabilmek için ter döküyor. Dün yapılan yarışmalarda ilk bölüm tamamlanırken bugün son 2 kolye için yarış devam edecek. Peki, Survivor Birleşme Partisi Oyunu kim kazandı?Son iki kolyeyi kim aldı?

Survivor All Star'da Bİrleşme Partisi'ne katılmak için mücadele devam ediyor. Dün ilk bölümde elemeler yapılırken bugün son 2 kolye için yarışma yapılacak. Peki, Son iki kolyeyi kim aldı? 4 Mart Cuma Survivor Birleşme Partisi Oyunu kim kazandı?

Dünün sonuçları:

Son iki kolyeyi kim aldı? 4 Mart Cuma Survivor Birleşme Partisi Oyunu kim kazandı?

Birleşme Partisine katılmak için alan son 2kolyeyi kazananlar bugün belli olacak.

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