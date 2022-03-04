Survivor All Star'da Bİrleşme Partisi'ne katılmak için mücadele devam ediyor. Dün ilk bölümde elemeler yapılırken bugün son 2 kolye için yarışma yapılacak. Peki, Son iki kolyeyi kim aldı? 4 Mart Cuma Survivor Birleşme Partisi Oyunu kim kazandı?

DÜN NE OLDU?

Dünün sonuçları:

SON 2KOLYEYİ KİM ALDI?

Birleşme Partisine katılmak için alan son 2kolyeyi kazananlar bugün belli olacak.





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