"Son iki haftalık dönemde, reel sektörden normalleşme yönünde pozitif sinyaller alıyoruz"
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"Son iki haftalık dönemde, reel sektörden normalleşme yönünde pozitif sinyaller alıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son iki haftalık dönemde reel sektörden normalleşme yönünde pozitif sinyaller alıyoruz.

21.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:35

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son iki haftalık dönemde reel sektörden normalleşme yönünde pozitif sinyaller alıyoruz. OSB'lerdeki elektrik tüketimi Mayıs başından itibaren artmaya başladı. Temmuz-Ağustos'ta inşallah ilk yatırımlar başlayacak" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Komiteler Toplantısı, Bakan Varank'ın katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19 nedeniyle küresel ekonomide arz ve talep şoklarının yaşandığını hatırlatarak, sürecin yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini belirtti. Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelede başarılı bir sınav verdiğini vurgulayan Varank, ekonomik sürdürülebilirlik dikkate alınarak uygulanan tedbirleri anlattı. Salgın döneminde Türk sanayisinin üretim kabiliyeti ve değişikliklere hızla adapte olma becerisini gösterdiğini ifade eden Bakan Varank, aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarıyla tanı kiti ve tanı sistemleri alanında projelerin devam ettiğini bildirdi.

Salgının seyrinin değişmesiyle normalleşme adımlarının atıldığını ifade eden Varank, "Yeni normalde tedbirlerimizi yeni yaşam tarzımız olarak belirlememiz gerekiyor. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de en başta sağlık diyerek üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık" diye konuştu.

Son iki haftada reel sektörden normalleşme yönünde pozitif sinyaller alındığını ifade eden Varank, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) elektrik tüketiminin Mayıs başından itibaren artmaya başladığını bildirdi.

Firmaların yalın eğitim ve dijital dönüşüm eğitimlerinin de başarıyla devam ettiğini belirten Varank, "Model fabrikanın Bursa sınırlarını aşarak Mersin, Gaziantep, Konya, Kayseri, Tarsus, Ardahan, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir'den de ziyaretçileri olduğunu biliyorum. Bu durum sanayideki farkındalığı göstermesi açısından oldukça sevindirici" dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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